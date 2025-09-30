В ноябре выйдет "энергосберегающая" PS5 Pro и обновленный DualSense со сменным аккумулятором, — инсайдер

Последние утечки намекают, что в ноябре Sony представит контроллер DualSense с возможностью замены аккумулятора, а также обновленную версию PS5 Pro.

По данным польского игрового сайта PPE, новая ревизия PS5 Pro не будет отличаться дизайном, но будет потреблять на 3% меньше электроэнергии и, вероятно, предложит определенные изменения внутри. Тогда как новый DualSense предложит версию со сменным аккумулятором (под названием DualSense V3).

Сайт ссылается на надежного инсайдера, который ранее раскрыл физическую версию Oblivion Remastered и порт Microsoft Flight Simulator 2024 для PS5. Сама Sony официально не делала никаких объявлений, как и в случае с дебютом PS5 Slim Digital с уменьшенным объемом памяти в Европе.

Ожидается, что новые PS5 Pro и DualSense поступят в магазины в ноябре 2025 года.

В другой утечке инсайдер billbil_kun намекал на появление в Европе PS5 Pro с номером модели CFI-7121, но неизвестно, идет ли речь об одной и той же версии.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 You asked, we looked into it Here is what we know about the new PS5 Pro revision coming soon in Europe Reference: CFI-7121 Storage downgrade like the Slim Digital? Here’s what we know so farhttps://t.co/P9U9zQgnJE — billbil-kun (@billbil_kun) September 25, 2025

Напомним, что неделей ранее Sony анонсировала беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей и ПК, а также развернула обновление для PlayStation 5, которое среди прочего, позволило подключать DualSense сразу к 4-х девайсам и принесло новый режим, что сокращает энергопотребление путем снижения производительности игр.