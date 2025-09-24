Ремастер Oblivion получит физическое издание за €45, для Xbox — бумажку вместо диска

Ремастер Oblivion больше, чем через полгода после релиза получит физическую версию. Но не все получат его поровну — владельцев некоторых консолей Bethesda обделила.

Студия заявила, версия для PlayStation 5 будет продаваться как полноценное физическое издание с диском, тогда как владельцам Xbox Series X|S придётся довольствоваться коробкой с бумажкой. Вместо коллекционного диска они получат лишь цифровой код для загрузки игры. Такое решение определенно вызвало возмущение, ведь какой смысл тогда покупать физическую версию?

Относительно цен говорят, что стандартная физическая версия будет стоить $39,99 (€44.99) — и это существенно меньше цифрового Deluxe-издания ($59,99). Пользователи ищут объяснение разницы в цене. Возможно, Bethesda продает базовую версию игры без дополнений или без части обновлений, а остальное придется скачивать отдельно. Хотя студия говорила, что версия на диске будет включать обновление 1.2 прямо «из коробки» — следовательно, после установки можно будет сразу начать прохождение без дополнительных загрузок. Поэтому смело заявлять о причинах такого решения трудно.

Издание для Xbox тоже будет полным, хотя и без самого диска. Почему разработчики приняли такое решение остается загадкой. Хотя уже было немало случаев, когда физическое издание игры на консолях Microsoft оказывалось «бумажкой в коробке». Bethesda считает, что такая модель продаж позволяет снизить себестоимость и сделать игру более доступной по цене. Учитывая такой тезис хочется спросить: неужели версия Xbox Series X|S будет дешевле, а не просто ограниченной? Хотя ответ мы понимаем и без официального заявления.

Предварительные заказы на физические копии откроются 29 сентября, а релиз запланирован на 13 октября 2025 года.

Напомним, что Oblivion Remastered — это не простое переиздание культовой RPG 2006 года, а существенно обновленная версия с современной графикой, улучшенным освещением, оптимизированным интерфейсом и поддержкой HDR. И вместе с тем студия оставила множество багов из оригинальной части, а также «подсыпала» некоторые новые. Например, ремастер лагает буквально на всех платформах без исключения. Но такие проблемы не помешали Bethesda заработать кучу денег на тайтле.

Игру выпустили без предварительных анонсов и рекламной кампании, поэтому сначала казалось, что фанатский проект Skyblivion закроют. Однако разработчики не остановились, а недавно показали первые 15 минут геймплея Skyblivion. Некоторым фанатам картинка понравилась даже больше оригинального ремастера.

Источник: Games Radar / Techtroduce