Новости Игры 24.09.2025 comment views icon

Ремастер Oblivion получит физическое издание за €45, для Xbox — бумажку вместо диска

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Ремастер Oblivion отримає фізичне видання за €45, для Xbox — папірець замість диска

Ремастер Oblivion больше, чем через полгода после релиза получит физическую версию. Но не все получат его поровну — владельцев некоторых консолей Bethesda обделила.

Студия заявила, версия для PlayStation 5 будет продаваться как полноценное физическое издание с диском, тогда как владельцам Xbox Series X|S придётся довольствоваться коробкой с бумажкой. Вместо коллекционного диска они получат лишь цифровой код для загрузки игры. Такое решение определенно вызвало возмущение, ведь какой смысл тогда покупать физическую версию?

Относительно цен говорят, что стандартная физическая версия будет стоить $39,99 (€44.99) — и это существенно меньше цифрового Deluxe-издания ($59,99). Пользователи ищут объяснение разницы в цене. Возможно, Bethesda продает базовую версию игры без дополнений или без части обновлений, а остальное придется скачивать отдельно. Хотя студия говорила, что версия на диске будет включать обновление 1.2 прямо «из коробки» — следовательно, после установки можно будет сразу начать прохождение без дополнительных загрузок. Поэтому смело заявлять о причинах такого решения трудно.

Издание для Xbox тоже будет полным, хотя и без самого диска. Почему разработчики приняли такое решение остается загадкой. Хотя уже было немало случаев, когда физическое издание игры на консолях Microsoft оказывалось «бумажкой в коробке». Bethesda считает, что такая модель продаж позволяет снизить себестоимость и сделать игру более доступной по цене. Учитывая такой тезис хочется спросить: неужели версия Xbox Series X|S будет дешевле, а не просто ограниченной? Хотя ответ мы понимаем и без официального заявления.

Ремастер Oblivion отримає фізичне видання за €45, для Xbox — папірець замість дискаРемастер Oblivion отримає фізичне видання за €45, для Xbox — папірець замість диска

Предварительные заказы на физические копии откроются 29 сентября, а релиз запланирован на 13 октября 2025 года.

Напомним, что Oblivion Remastered — это не простое переиздание культовой RPG 2006 года, а существенно обновленная версия с современной графикой, улучшенным освещением, оптимизированным интерфейсом и поддержкой HDR. И вместе с тем студия оставила множество багов из оригинальной части, а также «подсыпала» некоторые новые. Например, ремастер лагает буквально на всех платформах без исключения. Но такие проблемы не помешали Bethesda заработать кучу денег на тайтле.

Игру выпустили без предварительных анонсов и рекламной кампании, поэтому сначала казалось, что фанатский проект Skyblivion закроют. Однако разработчики не остановились, а недавно показали первые 15 минут геймплея Skyblivion. Некоторым фанатам картинка понравилась даже больше оригинального ремастера.

Источник: Games Radar / Techtroduce

Популярные новости

arrow left
arrow right
Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер
Сервисы типа Game Pass "стоят дерьма" без поддержки разработчиков игр, — эксбос Bethesda
Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"
Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19
В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение
Ученые объяснили, почему геймеры инвертируют управление в видеоиграх
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
Подписчики PS Plus получат три бесплатные игры в августе — среди них Lies of P
В PS Store стартовала распродажа "Осенние приключения" — Cuphead, Frostpunk и тысячи других со скидками до -90%
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю
"Круче современных тайтлов": Kingdom Come Deliverance 2 получила второе DLC с рейтингом 90%
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem
"Знайте, куда идут ваши деньги": United24 раскрыла перечень игр-спонсоров войны в Украине
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Hollow Knight: Silksong позаимствовала самый жестокий трюк из The Last of Us
Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить