В NVIDIA считают криптовалюты бесполезными для общества – в отличие от ИИ, которым также нужны большие вычислительные мощности

По мнению Майкла Кагана, главного технического директора NVIDIA, криптовалюты не несут ничего полезного обществу. Он считает, что другие способы использования вычислительных мощностей, такие как чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, были бы более полезными, чем добыча криптовалюты. Первая версия ChatGPT была обучена на суперкомпьютере, состоящем примерно из 10 000 видеокарт NVIDIA.

«Криптографические технологии нуждались в параллельной обработке, и техника [NVIDIA] была лучшей, поэтому люди просто запрограммировали ее для использования с этой целью. Накупили много оборудования, а потом в итоге всё развалилось, потому что ничего полезного для общества не несет. ИИ – да. — сказал Каган. — С ChatGPT теперь каждый может создать свою собственную машину, свою собственную программу: вы просто говорите ей, что делать, и она будет работать. И если это не работает так, как вы хотите, вы говорите: «Я хочу чего-то другого».

Криптовалюта, напротив, была больше похожа на высокоинтенсивную торговлю (HFT) HFT – автоматизированная биржевая торговля с высокой скоростью заключения сделок– отрасль, которая находилась в интересах бизнеса Mellanox, компании, основанной Каганом до того, как она была приобретена NVIDIA.

«Я никогда не верил, что [криптовалюта] может принести пользу человечеству. Знаете, люди делают сумасшедшие вещи, но они покупают ваши товары, и вы продаете им их. Но вы не перенаправляете компанию на поддержку чего бы то ни было».

Чуть менее года назад NVIDIA была вынуждена заплатить $5,5 млн штрафа в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Компания не проинформировала инвесторов о том, как майнинг влияет на продажи GPU. Кроме того, согласно заявлению SEC, NVIDIA знала о том, что майнинг криптовалют является частью их бизнеса, и даже утверждала, что высшее руководство NVIDIA планировало заняться рынком майнинга криптовалюты

NVIDIA сформировалась как компания по производству мощных видеокарт, оборудования для центров обработки данных и суперкомпьютеров. После окончания бума майнинга криптовалют ее оборудование оказалось в центре бурного развития технологий генеративного ИИ.

Две недели назад Microsoft заявила, что купила у NVIDIA десятки тысяч процессоров A100, чтобы обеспечить рабочую нагрузку OpenAI. Также NVIDIA продала 20 000 процессоров H100, преемника этого чипа, компании Amazon для ее сервиса облачных вычислений AWS, еще 16 000 были проданы Oracle. Кроме этого, NVIDIA предлагает аренду вычислительных мощностей напрямую, причем достаточно дорого: почти за $37 000 долларов за кластер из восьми H100, соединенных вместе в «кластер».

Недавно глава NVIDIA Дженсен Хуанг сравнил значимость ChatGPT c появлением iPhone и отметил, что генеративный ИИ может «заново переизобрести некоторые отрасли».

Источник: The Guardian