В ожидании нового рекорда квартальных поставок капитализация Tesla впервые превысила $200 млрд





За последние два дня курс акций Tesla вырос на 12%. Во время торгов на бирже NASDAQ 30 июня он достиг нового максимума в $1085, в результате чего рыночная капитализация американского производителя электромобилей впервые превысила рубеж в $200 млрд и тот еще сильнее оторвался от бывшего лидера Toyota. На момент написания этой новости курс составляет $1079,81 за одну ценную бумагу.

Обновлено: после открытия торгов на бирже NASDAQ курс акций Tesla продолжил расти и уже превысил $1100 за одну бумагу. В прошлом месяце после письма главы Tesla Илона Маска к персоналу с призывом ускорить выпуск электротягача Tesla Semi курс акций компании впервые превысил $1000, в результате чего Tesla отобрала у Toyota титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Вскоре после этого курс опустился ниже отметки $1000, и последние несколько недель акции торговались в коридоре $960-$980. Однако в конце прошлой неделе появились сообщения, что несмотря на COVID-19 и полуторамесячный простой главного завода во Фримонте Tesla обновит квартальный рекорд по поставкам автомобилей, а буквально вчера в сеть попала копия внутреннего письма от Илона Маска, подтверждающая эти сведения. После этого курс резко пошел вверх. Удалось ли Tesla выйти на новый рекорд, узнаем очень скоро — со дня на день Tesla опубликует отчет о поставках по итогам минувшего квартала.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как обычно, будет опубликован в конце месяца, после чего можно будет взглянуть на финансовые показатели компании.

До недавнего заявления Маска инвесторы и аналитики Уолл-стрит ожидали, что второй квартал Tesla завершит с приличным убытком. Теперь же аналитики обновили свои прогнозы, а инвесторы рассчитывают, что Tesla даже может войти в рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500. Для этого Tesla нужно оставаться прибыльной четыре квартала подряд. Перед этим у Tesla было три прибыльных квартала подряд. Компании Илона Маска достаточно показать прибыль в 1 цент по итогам минувшего квартала, чтобы попасть в S&P500. За всю историю у Tesla было всего семь прибыльных кварталов, но по итогам года производитель еще ни разу не показывал прибыль. Есть неплохие шансы, что в этом году Tesla поставит на рынок более 500 тыс. автомобилей и впервые покажет прибыль по итогам года.

Источник: Electrek