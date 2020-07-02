Tesla превзошла все ожидания, отгрузив во втором квартале более 90 тыс. автомобилей





Как и ожидалось, сегодня Tesla отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей во втором квартале 2020 финансового года. Появившиеся накануне данные оказались полностью верны — несмотря на COVID-19 и полуторамесячный простой главного завода во Фримонте, Tesla впечатляюще нарастила поставки. За трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 82 272 автомобилей и доставила покупателям около 90 650 машин, что значительно выше ожиданий аналитиков — на Уолл-стрит оценивали поставки на уровне 72 000 штук.

Отгрузив во втором квартале свыше 90 тыс. машин, Tesla превзошла результат предыдущего рекордного (по количество произведенных авто) квартала, когда поставки составили 88 400 автомобилей. Результат второго квартала ниже показателя годичной давности, когда было отгружено около 100 тыс. автомобилей, и показателя в 112 тыс. машин, поставленных в четвертом квартале 2019 года. Однако здесь важно понимать контекст и трезво оценивать ситуацию: с учетом вышеупомянутых факторов, превзойти прогнозы на 26% — большое достижение, особенно на фоне еще большего спада у других производителей. Например, Audi сегодня отчиталась о более чем 30% сокращении продаж во втором квартале. Ниже в таблице приведены более подробные данные о производстве и поставках автомобилей Tesla во втором квартале.

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 6 326 10 600 14% Model 3/Y 75 946 80 050 4% Всего 82 272 90 650 5%

Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие модели Model 3 и Y — 75 946, или 92% от общего объема произведенных за квартал машин против 85% в предыдущем квартале. Увы, производитель не дает точных цифр в разрезе отдельных моделей, так что сколько в этом числе новейших Model Y, остается только гадать, как и об объемах производства и поставок в разрезе заводов.

В Tesla отдельно упомянула, что завод во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y), простаивавший большую часть квартала из-за карантинных ограничений, уже вернулся к прежним объемам производства (как раз в конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить мощность с прежних 500 тыс. до 600 тыс. автомобилей в год).

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как обычно, будет опубликован в конце месяца, после чего можно будет взглянуть на финансовые показатели компании. Как мы уже отмечали во вчерашней новости, у Tesla есть неплохие шансы сработать «в плюс» (до этого компания три квартала подряд показывала прибыль) и войти в рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500. В этом году Tesla планирует поставить на рынок более 500 тыс. автомобилей и, возможно, впервые покажет прибыль по итогам года. За всю историю у Tesla было всего семь прибыльных кварталов, но производитель еще ни разу не показывал прибыль по итогам года.

На фоне отличного результата курс акций Tesla на бирже NASDAQ продолжает расти — на момент написания новости он уже превышает $1200 за одну ценную акцию. На момент закрытия биржи 1 июля акции стоили на 7% меньше.

Источник: Tesla