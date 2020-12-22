В поездах «Интерсити» начали показывать лицензионные фильмы и мультфильмы с украинским дубляжом от сервиса Sweet.tv





«Укрзалізниця» запустила совместный проект с онлайн-кинотеатром Sweet.tv, благодаря которому контент сервиса будет доступен пассажирам поездов Интерсити и Интерсити+ в течение всего маршрута. Для этого компания устанавливает в поезда собственное оборудование, которое дает возможность получать доступ к фильмам и мультфильмам на платформе сервиса через интернет.

В сервисе Sweet.tv отметили, что являются первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и другими. Это позволяет создавать эксклюзивный дубляж и озвучку культовых фильмов и трейлеров на государственном языке. Компания напрямую сотрудничает с ведущими киностудиями, которые выпускают более 90% лучшего мирового кино, что в свою очередь позволяет сервису в числе первых открывать зрителям доступ к топовым мировым премьерам. До конца года планируется завершить работу над 70 фильмами и 500 трейлерами.

«Мы знаем, как бывает грустно ехать в поезде, даже когда за окном очень красивые пейзажи. Но теперь каждый пассажир Интерсити и Интерсити+ получит доступ к первоклассному контенту нашего сервиса. Я уверен, что это сделает путешествия более приятными. Интерфейс нашего приложения — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке, а работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета. Именно поэтому вы без проблем можете смотреть фильмы и мультфильмы даже в поезде», — отметил директор национального онлайн-кинотеатр Sweet.tv Александр Резунов.

«Доступ к мультимедийному контенту — это именно то, чего действительно долгое время ждали наши пассажиры. Для нас такое партнерство — это возможность расширить перечень бортовых сервисов, чтобы сделать каждое путешествие с Укрзализныцей еще комфортнее», — отмечает Андрей Уманец, директор Украинской железнодорожной скоростной компании.

Тестирование работы Sweet.tv началось 15 декабря в поезде № 745/746 «Киев — Славское». Во время тестового режима доступ к контенту на платформе будет бесплатным, с 1 января 2021 для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет приобрести специальный код.

Источник: Sweet.tv