В Power Apps теперь можно трансформировать эскизы и наброски в рабочие элементы управления приложениями

Корпорация Microsoft сегодня во время проведения Build 2022 анонсировала Power Apps Express Design – новую функцию платформы Power Apps, которая может преобразовывать загруженные файлы дизайна PDF, PowerPoint, Figma, скриншоты или нарисованные от руки эскизы в рабочие компоненты приложения (после некоторой доработки). Как заявили в Microsoft, Express Design использует «ведущий в отрасли» искусственный интеллект для сканирования входных данных и создания рабочих элементов управления приложениями. Платформа Power Apps использует технологию разработки no-code/low-code, что позволяет создавать программы без необходимости писать код.

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Microsoft пояснила, как работает Express Design. Модели обнаружения объектов на платформе Microsoft Azure Cognitive Services выполняют распознавание изображений, сопоставление форм и рисунков в документах (включая эскизы) с конструкциями, существующими в приложении. Express Design может понять, что может быть кнопкой, группой или текстовым полем, и автоматически создать приложение на основе этих рисунков — или, по крайней мере, приблизительное приложение.

Вместе с тем Express Design не делает за пользователя всю работу. После сканирования файла компоненты приложения (поля, текстовые метки, средства выбора даты и кнопки) должны быть вручную помечены и подключены к базе данных в сервисе Microsoft Dataverse. Как и в случае с приложениями, созданными обычным способом в Power Apps, пользователи могут добавлять дополнительные экраны (вручную или путём преобразования новых эскизов) и загружать изображения для настройки фона, кнопок и других компонентов перед публикацией.

Новая функция Express Design уже доступна для всех пользователей Power Apps.

Источник: techcrunch