Юбилейный 25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда No Time to Die / «Не время умирать» должен наконец-то выйти в прокат 30 сентября. Дату релиза картины несколько раз переносили из-за коронавируса, причем студии MGM даже пришлось переснять некоторые сцены по причине того, что «шпионские» смартфоны главного героя успели устареть. Но, похоже, премьера ленты все же состоится в конце этого месяца. Поэтому в Apple TV появилась документалка Being James Bond / «Быть Джеймсом Бондом».

45-минутный документальный фильм рассказывает о карьере Дэниела Крейга, который исполнил роль британского шпиона в фильмах «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: Спектр» и «Не время умирать». Он включает ранее не публиковавшиеся архивные кадры создания «Казино „Рояль“», а также «Не время умирать». Кроме того, Крейг обсуждает взлеты и падения франшизы с продюсерами Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи. Картина является частью маркетинговой кампании, проводимой внутри приложений Apple TV и iTunes Store в партнерстве с MGM.

Фильм можно посмотреть бесплатно с 7 сентября по 7 октября. Для этого вам понадобится лишь Apple ID и устройство, которое имеет доступ к контенту iTunes Store (девайсы Apple, Amazon Fire, Roku, PlayStation, Xbox и другие).

Источник: 9to5mac