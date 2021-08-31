



После длительного перечня переносов создатели юбилейной 25-ой картины о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда наконец объявили окончательные даты премьеры фильма No Time to Die / «Не время умирать». Чтобы напомнить поклонникам франшизы основные моменты и отметить уход из франшизы исполнителя главной роли Дэниела Крейга, MGM также опубликовала финальный трейлер.

Итак, мировая премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» состоится в Лондонском Royal Albert Hall 28 сентября 2021 года. На мероприятии будут присутствовать продюсеры Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи, режиссер Кэри Фукунага, актер Дэниел Крейг, а также представители компаний Eon Productions, MGM Studios и Universal Pictures International. Европейский прокат стартует 30 сентября в Великобритании и Ирландии, американский — 8 октября 2022 года. Точная дата украинской премьеры будет объявлена немного позже.

Напомним, что по сюжету картины Джеймс Бонд вышел на пенсию и наслаждается отдыхом на Ямайке, но после уговоров старого друга и по совместительству агента ЦРУ Феликса Лейтера (Джеффри Райт) все же решает в последний раз разобраться с проблемами. Основным антагонистом главного героя станет загадочный злодей в исполнении Рами Малека («Мистер Робот», «Богемская рапсодия»). В фильме также снялись Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рори Киннир, Ана де Армас, Лашана Линч и др.

Картина станет последней для актера Дэниела Крейга, так как после пяти фильмов бондианы он принял решение больше не играть роль британского шпиона с порядковым номером 007. До «Не время умирать» (2020) он снялся в фильмах «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015).

Изначально премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» была назначена на октябрь 2019 года, затем ее перенесли на 8 апреля 2020 года, а потом на 12 ноября (Европа) / 12 ноября (Украина) / 25 ноября 2020 года (США). В определенный момент продюсеры бондианы даже рассматривали возможность продать фильм «Не время умирать» стриминговым сервисам за $600 млн, однако сделка так и не состоялась.

Источник: Polygon