В приложении «Повітряна тривога» появилась настройка громкости, нулевой трафик и отдельный Telegram-канал

Ajax Systems сообщила, что приложение «Повітряна тривога» для быстрого информирования украинцев о тревогах обновилось до версии 2.2. Среди ключевых новшеств — возможность регулировать громкость уведомлений о начале и завершении тревоги, нулевой трафик и Telegram-канал «Повітряна тривога», где дублируются все уведомления приложения.

Настройка громкости уведомлений

В версии 2.2. появилась возможность регулировать громкость сигнала о начале и завершении тревоги, если это необходимо.

Пользователи iOS (iPhone) могут отключить критические уведомления и получать информацию о тревогах на уровне обычных уведомлений. Для этого:

Откройте «Налаштування» Найдите приложение «Тривога!» и откройте настройки Нажмите «Сповіщення» Отключите «Критичні сповіщення»

После этого звук сирены будет раздаваться на том же уровне громкости, что и все остальные звуки телефона. Обратите внимание, что в этом случае приложение не сможет игнорировать режимы тишины и сна.

Пользователи телефонов Android могут регулировать сигнал в самом приложении. Для этого:

Откройте вкладку «Налаштування». Нужно обновить приложение до актуальной версии Установите комфортный уровень звука. Чтобы отключить сигнал, нажмите на уведомление о тревоге. После этого откроется приложение и отключится звук оповещения

Мобильные операторы в Украине не тарифицируют трафик в приложении «Повітряна тривога»

Операторы lifecell, Kyivstar и Vodafone не будут снимать со счетов клиентов мегабайты за использование приложения «Повітряна тривога». Для приложения установлен безлимит.

«Повітряна тривога» теперь имеет Telegram-канал

В Ajax Systems сообщают, что получили много запросов на API приложения «Повітряна тривога», однако из соображений безопасности отказывается делиться доступом к софту. В команде решили запустить единственный Telegram-канал https://t.me/air_alert_ua, который принимает сигналы от приложения и мгновенно публикует сообщения о начале и завершении тревог в разных областях Украины. Информация поступает непосредственно от областных администраций, поэтому является одним из наиболее оперативных каналов информирования.

В канале публикуются исключительно сообщения о начале и завершении тревоги в отдельных областях и территориальных общинах Украины. Подписчики могут отслеживать тревоги одновременно во всех областях и территориальных общинах, доступных в приложении «Повітряна тривога». Канал может быть полезным инструментом для региональных телеканалов, радиостанций, СМИ, разработчиков интерактивных карт или других сервисов, информирующих население о воздушных тревогах.

Среди других возможностей — каналы уведомлений о тревогах. К примеру, можно подписаться на областную администрацию в Telegram. Список администраций:. https://bit.ly/3tn5wAD.

Загрузить «Повітряна тривога»:

Уведомления о воздушной тревоге в Android

На днях Google в сотрудничестве с украинским правительством также ввела собственную систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на Android.