В «ПриватБанке» снова сбой — наблюдаются трудности с авторизацией в приложении «Приват24»

Днем 12 мая около 13:30 в работе приложения интернет-банкинга «Приват24» произошел неизвестный сбой. При попытке зайти в личный кабинет появляется сообщение: «Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже».

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

При этом приложение «Приват24 для бизнеса» работает корректно.

Банк уже прокомментировал ситуацию: «Пока что наблюдаются проблемы со входом в «Приват24» — исправляем, подождите немного».

23 апреля произошел сбой на каналах связи «ПриватБанка». Это привело к перебоям в работе сервисов, сети банкоматов и оплат картами через торговые терминалы.