В сентябре в Google Play обнаружены 172 вредоносных приложения с более чем 355 млн установок





Специалисты по вопросам информационной безопасности обнаружили в Google Play 172 вредоносных приложения. И это только на протяжении сентября. На момент их выявления количество установок этих приложений превысило 355 млн. Для сравнения, в июле было обнаружено 205 вредоносных приложений, но количество их установок было на порядок меньше – 32 млн.

Как заявляет сотрудник ESET Дюкас Стефанко, на рекламное ПО пришлось 300,6 млн всех установок. Среди других типов вредоносного ПО упоминаются спам-подписки, скрытая реклама, платные SMS подписки. Что интересно, на долю приложений со скрытой рекламой приходится около трети от общего количества выявленных вредоносных приложений – 57. Но доля их установок составляет лишь около 5%.

К сожалению, нет сведений о том, как давно эти приложения были загружены в Google Play и как долго они были доступны для установки пользователями. Однако на текущий момент «если не все, то большинство» из этих приложений уже недоступны в Google Play.

Источник: thenextweb