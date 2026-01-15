Новости Кино 15.01.2026 comment views icon

Первый взгляд: Софи Тернер в роли Лары Крофт для сериала "Расхитительница гробниц"

Катерина Даньшина

Amazon представил первый официальный кадр с новой Ларой Крофт для сериала «Расхитительница гробниц»: её сыграет актриса Софи Тернер, известная ролью Сансы Старк из «Игры престолов».

Изображение опубликовали одновременно с началом производства шоу в соответствии с ранее обнародованным расписанием, в котором говорилось о «начале января».

Софи Тернер — новая Лара Крофт от Amazon

Ранее Тернер рассказывала, что год «жила на тренажерах», чтобы приобрести формы Лары Крофт. Кроме нее, в сериале снимаются Сигурни Уивер и Джейсон Айзекс. При чем оба в роли злодеев: первая сыграет загадочную женщину Эвелин Уоллис, которая стремится «использовать таланты Лары», а второй — канонического персонажа и дяди Крофт Атласа ДеМорнея (появлялся в видеоиграх как второстепенный персонаж, который пытается захватить семейное поместье Крофт после исчезновения матери Лары).

Среди остального актерского состава: Мартин Бобб-Сэмпл, Джек Беннон, Джон Хеффернан, Билл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульетт Мотамед, Селия Имри и Август Витгенштейн. Патерсон и Бобб-Сэмпл так же предстают в роли уже известных в каноне персонажей в ролях давнего дворецкого семьи Крофтов и технического гения и близкого друга Лары Зипа соответственно. Руководит сериалом Фиби Уоллер-Бридж, которая одновременно выступает сценаристом и продюсером в компании с Чедом Ходжем. Режиссер — Джонатан Ван Туллекен.

Даты релиза сериала еще нет. Однако в прошлом месяце на церемонии The Game Awards мы получили подтверждение двух новых видеоигр серии: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, римейк первой игры серии, который должен выйти где-то в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam; а также совершенно новой Tomb Raider: Catalyst, запланированной на 2027-й. В обеих играх Лару будет играть Аликс Уилтон Риган, которая заменит Камиллу Ладдингтон из трилогии Survivor.

Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: «Я должна создать что-то свое»



