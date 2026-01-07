Новости Кино 07.01.2026 comment views icon

Сериал "Расхитительница гробниц" добавил звезд "Гарри Поттера" и "Чужого": Рипли станет злодейкой, а старший Малфой подобреет

Катерина Даньшина

Сигурни Уивер и Джейсон Айзекс пополнили актерский состав сериала «Расхитительница гробниц», составив компанию новой Ларе Крофт Софи Тернер.

Согласно объявлению Prime Video, бывшая Рипли из «Чужого» превратится в злодейку и сыграет таинственную женщину, которая стремится использовать таланты Лары; тогда как Джейсон Айзекс, известный ролью Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», воплотит на экране дядю Крофт Атласа де Морнея.

Среди других обновлений актерского состава: Мартин Бобб-Сэмпл в роли технически подкованного друга Лары, Джеймса «Зипа» Уитмена, Билл Патерсон играет дворецкого семьи Крофт Уинстона Смита, Селия Имри — главу Британского музея Франсин, а Патерсон Джозеф — высокопоставленного правительственного чиновника Томаса Уорнера; также к сериалу присоединились Саша Лусс (в роли Саши), Джон Хефферман (в роли Дэвида), Август Витгенштейн (в роли Лукаса), Джульетт Мотамед (в роли Джорджии) и Джек Беннон (в роли Джерри).

Зірка «Гри престолів» похизувалась прокачаною «статурою Лари Крофт» — схоже, Amazon не скасувала серіал Tomb Raider
Софи Тернер из «Игры престолов» сыграет новую Лару Крофт

Атлас де Морней, вероятно является самым интересным дополнением в этом перечне, поскольку о нем упоминали только в играх Rise of the Tomb Raider 2015 года и Shadow of the Tomb Raider 2018 года. Персонаж чаще фигурировал в 7-м выпуске перезагруженной серии «Расхитительницы гробниц» от Dark Horse Comics, поэтому мы получили потенциальный намек на то, где сценаристка Фиби Уоллер-Бридж черпала свое вдохновение. Она, напомним, также выступит шоураннером сериала вместе с Чедом Ходжем, тогда как к режиссуре привлекли Джонатана Ван Туллекена из «Сегуна».

«В «Расхитительнице гробниц» есть множество культовых персонажей. Очень рада, что смогла перенести на экран некоторых любимцев фанов, а также представить нескольких новых озорников», заявила Уоллер-Бридж. «Этот актерский состав превзошел мои самые смелые мечты!».

Официально об избрании Тернер на роль Крофт объявили лишь в сентябре 2025 года, до того актриса время от времени подпитывала слухи, среди прочего опубликовав фото «прокачанной» для шоу фигуры в Instagram. Ранее персонажку на экране воплощали Анджелина Джоли (2001 и 2003 годы) и Алисия Викандер (с 2018 года), тогда как Хейли Этвелл подарила ей свой голос в анимационном сериале Netflix.

Amazon створить кінематографічний всесвіт Лари Крофт: студія працює над фільмом та серіалом за франшизою відеоігор Tomb RaiderAmazon створить кінематографічний всесвіт Лари Крофт: студія працює над фільмом та серіалом за франшизою відеоігор Tomb Raider

По сообщениям Variety, съемки сериала «Расхитительница гробниц» должны стартовать уже в этом месяце, дата выхода пока неизвестна.

Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой «Игры престолов», которую удовлетворил финал

WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Источник: Games Radar

