Сериал "Расхитительница гробниц" добавил звезд "Гарри Поттера" и "Чужого": Рипли станет злодейкой, а старший Малфой подобреет

Сигурни Уивер и Джейсон Айзекс пополнили актерский состав сериала «Расхитительница гробниц», составив компанию новой Ларе Крофт Софи Тернер.

Согласно объявлению Prime Video, бывшая Рипли из «Чужого» превратится в злодейку и сыграет таинственную женщину, которая стремится использовать таланты Лары; тогда как Джейсон Айзекс, известный ролью Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», воплотит на экране дядю Крофт Атласа де Морнея.

New cast confirmed for upcoming Prime Video Tomb Raider series including Sigourney Weaver, Jason Isaacs, and more. As previously announced, the Prime Video series stars Sophie Turner as Lara Croft, led by Phoebe Waller-Bridge serving as creator, writer, executive producer and… pic.twitter.com/1arAH3jOnf — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 6, 2026

Среди других обновлений актерского состава: Мартин Бобб-Сэмпл в роли технически подкованного друга Лары, Джеймса «Зипа» Уитмена, Билл Патерсон играет дворецкого семьи Крофт Уинстона Смита, Селия Имри — главу Британского музея Франсин, а Патерсон Джозеф — высокопоставленного правительственного чиновника Томаса Уорнера; также к сериалу присоединились Саша Лусс (в роли Саши), Джон Хефферман (в роли Дэвида), Август Витгенштейн (в роли Лукаса), Джульетт Мотамед (в роли Джорджии) и Джек Беннон (в роли Джерри).

Атлас де Морней, вероятно является самым интересным дополнением в этом перечне, поскольку о нем упоминали только в играх Rise of the Tomb Raider 2015 года и Shadow of the Tomb Raider 2018 года. Персонаж чаще фигурировал в 7-м выпуске перезагруженной серии «Расхитительницы гробниц» от Dark Horse Comics, поэтому мы получили потенциальный намек на то, где сценаристка Фиби Уоллер-Бридж черпала свое вдохновение. Она, напомним, также выступит шоураннером сериала вместе с Чедом Ходжем, тогда как к режиссуре привлекли Джонатана Ван Туллекена из «Сегуна».

«В «Расхитительнице гробниц» есть множество культовых персонажей. Очень рада, что смогла перенести на экран некоторых любимцев фанов, а также представить нескольких новых озорников», — заявила Уоллер-Бридж. «Этот актерский состав превзошел мои самые смелые мечты!».

Официально об избрании Тернер на роль Крофт объявили лишь в сентябре 2025 года, до того актриса время от времени подпитывала слухи, среди прочего опубликовав фото «прокачанной» для шоу фигуры в Instagram. Ранее персонажку на экране воплощали Анджелина Джоли (2001 и 2003 годы) и Алисия Викандер (с 2018 года), тогда как Хейли Этвелл подарила ей свой голос в анимационном сериале Netflix.

По сообщениям Variety, съемки сериала «Расхитительница гробниц» должны стартовать уже в этом месяце, дата выхода пока неизвестна.

Источник: Games Radar