"Думаю, что готова": Софи Тернер год "жила на тренажерах", чтобы обрести формы Лары Крофт

Катерина Даньшина

"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, которая выступит новой Ларой Крофт в сериале «Расхитительница гробниц», рассказала об интенсивной подготовке к роли, которая среди прочего включала год непрерывных физических тренировок.

«Не могу много рассказать, но моя подготовка началась в феврале [2025]. Скоро будет год, как я тренируюсь. Съемки начнутся в январе [2026]», — говорит актриса в комментарии ScreenRant. «Я взволнована, но думаю, что готова. С нетерпением жду, когда мир увидит, что мы сделаем с Ларой и «Расхитительницей гробниц». Думаю, это будет нечто особенное».

Неизвестно, в какой форме Тернер находится конкретно сейчас, однако фото, опубликованное в ее соцсетях еще в мае, показало существенные изменения: по крайней мере рельефный пресс и бицепсы были на месте.

Лара Крофт дебютировала в мире видеоигр в 1996 году. Харизматичная археолог-аристократка покоряет затерянные города, разгадывает тайны древних храмов и мастерски уклоняется от смертельных ловушек. Ранее персонажа на экране воплощали Анджелина Джоли (2001 и 2003 годы) и Алисия Викандер (с 2018 года), тогда как Хейли Этвелл подарила ей свой голос в анимационном сериале Netflix.

Съемки нового сериала Amazon должны стартовать 19 января, а на днях компания объявила расширенный актерский состав, который среди прочих включал звезд «Чужого» и «Гарри Поттера»: экс-Рипли Сигурни Уивер якобы сыграет злодейку и таинственную женщину, которая стремится использовать таланты Лары; тогда как Джейсон Айзекс, известный ролью Люциуса Малфоя, воплотит на экране дядю Крофт Атласа де Морнея. Последний появлялся в видеоиграх как второстепенный персонаж, который пытается захватить семейное поместье Крофт после исчезновения матери Лары.

Сценарий к «Расхитительнице гробниц» написала Фиби Уоллер-Бридж, которая также выступает со-шоураннером вместе с Чедом Ходжем.

«Нечасто случается шоу такого масштаба с персонажем, которого ты любил с детства. Все безумно увлечены Ларой и все такие же невероятные, смелые и веселые, как и она. Доставайте свои артефакты… Крофт идет…», — говорила Уоллер-Бридж на момент объявления шоу.

Напомним, что ранее Тернер заявила, что была единственной актрисой «Игры престолов», которую удовлетворил финал, а также рассказывала об «отвратительной» интимной сцене с «братом по Игре престолов» в новом хорроре.

