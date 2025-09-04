Новости Кино 04.09.2025 comment views icon

Официально: Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале "Расхитительница гробниц"

Катерина Даньшина

Официально: Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале "Расхитительница гробниц"

Amazon объявил, что новой Ларой Крофт станет звезда «Игры престолов» Софи Тернер, подтвердив давние слухи о ее участии.

О сериале «Расхитительница гробниц» объявили в прошлом году, наряду с привлечением Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») на роль сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Сейчас известно, что Чед Ходж присоединится к проекту в качестве со-шоураннера, а режиссерскую работу возьмет на себя Джонатан ван Туллекен («Сегун»).

«Рада объявить о невероятной Софи Тернер в роли нашей Лары вместе с этой феноменальной творческой командой», — сказала Уоллер-Бридж. «Нечасто случается шоу такого масштаба с персонажем, которого ты любил с детства. Все безумно увлечены Ларой и все такие же невероятные, смелые и веселые, как и она. Доставайте свои артефакты… Крофт идет…».

Тернер не подтверждала слухи о своем кастинге, но в конце мая добавила в соцсети фото с «прокачанной фигурой». Фаны предположили, что такое обновление посвящено именно роли Лары Крофт. Сама актриса не комментировала предположения и быстро удалила публикацию.

«Чрезвычайно рада играть Лару Крофт», — говорит Тернер в свежем заявлении. «Это культовый персонаж, который много значит для многих, и я отдаю ей все, что у меня есть. Трудная задача следовать за Анджелиной и Алисией с их мощными актерскими выступлениями, но с Фиби во главе мы (и Лара) все в надежных руках. Не могу дождаться, когда вы все увидите, что мы готовим».

Съемка, по данным Variety, стартуют в январе 2026 года.

Лара Крофт дебютировала в мире видеоигр в 1996 году. Харизматичная археолог-аристократка покоряет затерянные города, разгадывает тайны древних храмов и мастерски уклоняется от смертельных ловушек. Ранее персонажа на экране воплощали Анджелина Джоли (2001 и 2003 годы) и Алисия Викандер (с 2018 года), тогда как Хейли Этуэлл подарила ей свой голос в анимационном сериале Netflix.

«Нас обоих тошнило»: Софи Тернер рассказала о «мерзкой» интимной сцене с «братом по Игре престолов» в новом хорроре

