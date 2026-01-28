Новости Крипто 28.01.2026 comment views icon

В сеть слили данные более 149 млн логинов, из них 420 тыс. — аккаунты Binance

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

У мережу злили базу даних понад 149 млн логінів: з них 420 тис. — акаунти Binance

В открытом доступе обнаружили базу из 149,4 млн аккаунтов, среди которых — около 420 тыс. учетных записей, связанных с Binance. База объемом 96 ГБ содержит логины, пароли, данные автозаполнения и историю нажатий клавиш.


Речь идет не о взломе биржи, а о массовом заражении компьютеров и смартфонов пользователей вредоносным ПО, которое крадет данные при входе в аккаунты. Утечку обнаружил исследователь по кибербезопасности Джереми Фаулер, который сообщил о нем компании ExpressVPN. База данных несколько недель находилась в открытом доступе без пароля и шифрования и содержала 149 404 754 уникальных записей. Каждая из них включала электронный адрес или логин, пароль и точный URL-адрес страницы входа.

У мережу злили базу даних понад 149 млн логінів: з них 420 тис. — акаунти Binance
Данные: Х

По словам Фаулера, данные были собраны не с серверов компаний, а непосредственно с зараженных компьютеров и смартфонов с помощью инфостилеров — вредоносного ПО — программ, которые незаметно перехватывают пароли, cookie, данные автозаполнения и даже информацию о криптокошельках. Новые поколения infostealer маскируются под игровые модификации и читы и способны атаковать более 100 браузеров и десятки криптокошельков и бирж. Именно поэтому в базе одновременно оказались аккаунты из разных сервисов.

У мережу злили базу даних понад 149 млн логінів: з них 420 тис. — акаунти Binance
Общее количество записей и размер базы данных похитителей / Данные: Expressvpn.com

Больше всего записей касалось почтовых сервисов и соцсетей: 48 млн аккаунтов Gmail, 17 млн Facebook, 6,5 млн Instagram, 780 тыс. TikTok, 3,4 млн Netflix, 100 тыс. OnlyFans. Также зафиксировано 1,5 млн Outlook, 900 тыс. iCloud, 1,4 млн аккаунтов в доменах .edu. Для крипторынка ключевыми являются 420 тыс. логинов Binance, а также наличие данных финансовых сервисов, банковских аккаунтов, трейдинговых платформ и криптокошельков. Отдельную тревогу вызвало присутствие учетных данных с доменов .gov из разных стран. Даже ограниченный доступ к таким аккаунтам может использоваться для целевого фишинга или как точка входа в государственные сети.

У мережу злили базу даних понад 149 млн логінів: з них 420 тис. — акаунти Binance

Binance в этом инциденте не была взломана. Утечка не связана с компрометацией инфраструктуры биржи: логины попали в базу из-за заражения устройств самих пользователей. Это означает, что биржа как платформа не потеряла данные, но пользователи, чьи пароли были похищены, остаются в зоне риска. Биржа продолжает мониторинг даркнета, уведомляет потенциально пострадавших клиентов и принудительно сбрасывает пароли при обнаружении угроз.


У мережу злили базу даних понад 149 млн логінів: з них 420 тис. — акаунти Binance
Возможности воров информации / Данные: Cyber.gov.au

Главная угроза — так называемые credential-stuffing-атаки, когда злоумышленники автоматически проверяют похищенные логины и пароли на различных сервисах. Если пользователь повторно использовал пароль, злоумышленники могут получить доступ к почте и криптобирже, даже если конкретный сервис не был взломан. Удаление базы не означает, что проблема исчезла: данные могли быть скопированы ранее. Единственное, что реально снижает риски, — очистка устройства от вредоносного ПО, смена паролей после этого, использование уникальных паролей и двухфакторной аутентификации, особенно для аккаунтов на криптобиржах.

Источник: CCN.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет
Дорогу молодым: криптовалютная биржа Binance запускает платформу Junior для детей 6-17 лет
Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
ФБР обещает $5 млн вознаграждения за айтишников из КНДР, которые похитили $900 тыс. в криптовалютах
Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ
В Малайзии на майнеров, укравших энергии более чем на $1 млрд, охотятся с помощью дронов и тепловизоров
Продолжается новая фишинговая атака на кошелек MetaMask
Анонсирован первый в мире аниме-сериал о трейдинге
"Я начал заниматься трейдингом в 9 лет, а сейчас наш ежедневный оборот $1 млрд", - 22-летний основатель GoQuant
Задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро имеет тайный резерв до 660 000 биткоинов - считают аналитики
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Во Франции преступники ворвались в дом и угрозами похитили USB-накопитель с криптовалютными данными
Более $100 000 за полчаса заработал трейдер на листинге мемкоина с пингвином на Binance Alpha
Старейший майнинг-пул Bitcoin отмечает 15-летие: он добыл биткоинов на $115 млрд и увеличил мощность хешрейта в 255 млрд раз
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Trust Wallet запустил в кошельке платежи Apple Pay, Google Pay и рынок прогнозов Predictions
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
Сенат назначил глав CFTC и FDIC: теперь оба регулятора имеют максимально про-криптовалютные позиции
У пользователя ERC-20 украли USDC на $340 000 из-за старого разрешения: злоумышленник ждал более 5 лет
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить