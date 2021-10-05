Сайт VideoCardz опубликовал официальные характеристики и результаты тестов грядущей среднебюджетной настольной видеокарты Radeon RX 6600.

Radeon RX 6600 станет шестой моделью в актуальном семействе Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения и расположится на ступеньку ниже Radeon RX 6600 XT. Карта предназначена для 1080p-гейминга. Ее основа урезанный вариант 7-нм GPU Navi 23 XL с 28 активными вычислительных блоками, что соответствует 1792 потоковым процессорам. При этом RX 6600 сохранила 8-гигабайтный буфер GDDR6 и 128-битную шину с пропускной способностью в 256 ГБ/с.

Базовая частота GPU — 2044 МГц, повышенная — 2491 МГц. Показатель TBP (total board power) (Typical Board Power) составляет 132 Вт против 160 Вт у Radeon RX 6600 XT.

Подразумевается, что Radeon RX 6600 составит конкуренцию GeForce RTX 3060 — в играх новинка «красных» не уступает (в некоторых даже превосходит) «зеленого» оппонента, но только без трассировки лучей. В ходе тестов «эталонные» адаптеры работали в паре с процессором Ryzen 5 5600X.

Предполагаемая дата запуска Radeon RX 6600 — 13 октября. Как и RX 6600 XT, грядущая RX 6600 будет доступна только в версиях от партнеров (выпуск эталонной версии не предусмотрен). Рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 ожидается в пределах 300-330 долларов (8000-8 821 гривен), но каковыми окажутся реальные цены с учетом текущей ситуации на рынке, еще предстоит узнать. К слову, за RX 6600 XT на старте просили от 20 до 33 тыс. грн.