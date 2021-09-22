AMD планирует релиз Radeon RX 6600 на середину октября

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В распоряжении VideoCardz оказались внутренние документы AMD с подробностями о сроках выхода Radeon RX 6600 — среднебюджетной настольной видеокарте для 1080p-гейминга.

Исходя из этих документов, с 29 сентября AIB-партнеры приступят к отгрузкам видеокарт, причем тестовые образцы для обзоров должны попасть к профильным изданиям не раньше 4 октября, а эмбарго на их публикацию закончится 13 октября. Обычно релиз происходит в день снятия эмбарго или на следующий день, хотя в документе точная дата не указывается.

Radeon RX 6600 станет шестой моделью в актуальном семействе Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она расположится на ступеньку ниже Radeon RX 6600 XT.

Базисом Radeon RX 6600 выступит отбракованный урезанный вариант 7-нм GPU Navi 23 XL с 28 активными вычислительных блоками, что соответствует 1792 потоковым процессорам. В остальном Radeon RX 6600, как ожидается, будет соответствовать старшей модели RX 6600 с суффиксом XT — то есть, сохранит 8-гигабайтный буфер GDDR6 и 128-битную шину с пропускной способностью в 256 ГБ/с.

Как и RX 6600 XT, грядущая RX 6600 будет доступна только в версиях от партнеров (выпуск эталонной версии не предусмотрен). Рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 ожидается в пределах 300-330 долларов (8000-8 821 гривен), но каковыми окажутся реальные цены с учетом текущей ситуации на рынке, еще предстоит узнать.