В сети появились “живые” фотографии смартфона Samsung Galaxy A8+ (2018) с удлиненным экраном Infinity Display

В китайской социальной сети Weibo появились весьма интересные фотографии еще неанонсированного смартфона Samsung с удлиненным безрамочным экраном и без кнопки Home. Судя по изображению страницы настроек, новый смартфон получит кодовое имя SM-730 (SM-A730F/DS), но при этом будет обозначен как Galaxy A8+.

Напомним, что предыдущие поколения смартфонов Samsung A (2017) обозначались как SM-A720 (A5 2017), SM-A710 (A5 2016) и SM-A700 (A5). Соответственно, после недавнего появления на официальном сайте модели с кодовым именем Samsung SM-A730 был сделан вывод, что речь идет о смартфоне Samsung Galaxy A7 (2018).

Очевидно, назвав модель Samsung Galaxy A8+ (2018) производитель решил подчеркнуть наличие дисплея Infinity Display с соотношением сторон 18:9 и новый дизайн без кнопки Home на фронтальной панели. К сожалению, источник не предоставил фотографию задней панели смартфона Samsung Galaxy A8+, так что мы не можем оценить, насколько он соответствует предыдущим утечкам.

Напомним, что ранее стало известно о том, что новинки в 5,5-дюймовом и 6-дюймовом исполнении получать в качестве аппаратной платформы SoC Exynos 7885 или Snapdragon 660 в зависимости от региона продаж, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ соответственно, а также несколько вариаций цветового оформления и емкости хранилища данных. Работать новинки Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) будут под управлением Android 7.0 Nougat, а официальный анонс должен состояться в конце текущего или начале следующего года.

Источник: PhoneArena