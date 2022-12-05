В сезоне Fortnite: Chapter 4 появился новый остров, кроссовые мотоциклы и Геральт из Ривии

Компания Epic Games запустила четвёртую главу Fortnite, открыв новый сезон популярной игры. Fortnite: Chapter 4 приносит в игру новый остров и ряд других нововведений.

Совершенно новый остров, пожалуй, является главным изменением в игре. Он включает ряд новых мест и достопримечательностей, таких как цитадель, в которой живет персонаж Вечный, шахту, полную нового материала под названием кинетическая руда, заброшенные фермы.

Также в игру добавили новое транспортное средство – кроссовый мотоцикл. На этом мотоцикле можно выполнять трюки и пользоваться оружием. Ещё внедрили гигантский снежный ком, «дополнения реальности», которые дают случайные положительные эффекты по ходу матча, летающих медуз, способных восстановить здоровье. Дополнительно можно воспользоваться новым оружием: винтовкой, стреляющей лезвиями, оружием ближнего боя под названием «ударно-волновой молот». Полный перечень новшеств можно изучить по следующему адресу.

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Кроме того, с выходом Fortnite: Chapter 4 компания Epic Games перевела игру на Unreal Engine 5.1. Благодаря этому в игре появились улучшенные визуальные эффекты, включая высококачественную трассировку лучей и более естественное освещение. Визуальные улучшения доступны игрокам на ПК и консолях PS5 и Xbox Series X.

Наконец, для тех, кто приобрёл сезонный пропуск, стали доступны разблокируемые персонажи, включая Doom Slayer из игры Doom и Геральта из Ривии из игры The Witcher. В скором времени для покупки также станет доступен Невероятный Халк.

Источник: The Verge