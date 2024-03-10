В шаге от запрета TikTok в США: комитет поддержал законопроект, Байден подпишет

Комитет по энергетике и торговле Конгресса США единогласно (50 голосов против 0) поддержал законопроект, по которому китайская компания ByteDance должна либо избавиться от приложения TikTok, либо столкнуться с запретом в США. Палата представителей должна рассмотреть проект «Закона о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» на следующей неделе.

TikTok имеет около 170 миллионов пользователей в США. В 2020 году президент Дональд Трамп безуспешно пытался запретить приложение. Перед голосованием в комитете законодатели получили закрытый секретный брифинг о влиянии на национальную безопасность TikTok с владельцем в Китае.

ByteDance, похоже, не собирается продавать TikTok:

«Этот закон имеет заранее определенный результат: полный запрет TikTok в Соединенных Штатах. Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободное самовыражение. Это нанесет ущерб миллионам компаний, лишит артистов доступа к аудитории и уничтожит средства к существованию бесчисленных создателей по всей стране», — заявили в компании после голосования.

Конгрессмен-республиканец Майк Галлахер, председатель комитета Палаты представителей по Китаю, считает, что целесообразно было бы продать TikTok.

«TikTok мог бы продолжать жить, и люди могли бы делать в нем все, что угодно, при условии такого отделения. Это не запрет — воспринимайте это как операцию, направленную на удаление опухоли и спасение пациента».

Президент США Джо Байден собирается подписать закон, в случае, если его поддержит Конгресс.

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«Как только … он сможет выйти из Конгресса, тогда президент подпишет его. Но нам нужно продолжать над этим работать», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Конгрессмены обеих партий высказывались в американской прессе относительно законопроекта и склонны поддержать его, в его пользу также высказался Дональд Трамп: «Если вы избавитесь от TikTok, Facebook и «Zuckerschmuck» удвоят свой бизнес». Также он назвал китайский сервис «настоящим врагом народа».

Источники: Reuters, CBS

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