В шаге от запрета TikTok в США: комитет поддержал законопроект, Байден подпишет

Комитет по энергетике и торговле Конгресса США единогласно (50 голосов против 0) поддержал законопроект, по которому китайская компания ByteDance должна либо избавиться от приложения TikTok, либо столкнуться с запретом в США. Палата представителей должна рассмотреть проект «Закона о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» на следующей неделе.
TikTok имеет около 170 миллионов пользователей в США. В 2020 году президент Дональд Трамп безуспешно пытался запретить приложение. Перед голосованием в комитете законодатели получили закрытый секретный брифинг о влиянии на национальную безопасность TikTok с владельцем в Китае.
ByteDance, похоже, не собирается продавать TikTok:
«Этот закон имеет заранее определенный результат: полный запрет TikTok в Соединенных Штатах. Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободное самовыражение. Это нанесет ущерб миллионам компаний, лишит артистов доступа к аудитории и уничтожит средства к существованию бесчисленных создателей по всей стране», — заявили в компании после голосования.
Конгрессмен-республиканец Майк Галлахер, председатель комитета Палаты представителей по Китаю, считает, что целесообразно было бы продать TikTok.
«TikTok мог бы продолжать жить, и люди могли бы делать в нем все, что угодно, при условии такого отделения. Это не запрет — воспринимайте это как операцию, направленную на удаление опухоли и спасение пациента».
Президент США Джо Байден собирается подписать закон, в случае, если его поддержит Конгресс.
«Как только … он сможет выйти из Конгресса, тогда президент подпишет его. Но нам нужно продолжать над этим работать», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Конгрессмены обеих партий высказывались в американской прессе относительно законопроекта и склонны поддержать его, в его пользу также высказался Дональд Трамп: «Если вы избавитесь от TikTok, Facebook и «Zuckerschmuck» удвоят свой бизнес». Также он назвал китайский сервис «настоящим врагом народа».
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