В системе продажи электронных билетов Kyiv Smart Card в метро произошел сбой, там снова временно продают жетоны и проездные

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Киевский метрополитен сообщил о сбое в системе продажи электронного билета Kyiv Smart Card на станциях метро, оператору системы КП «ГИОЦ» уже сообщили об этой проблеме.

В пресс-службе компании заявили, что сбой влияет только на пополнение Kyiv Smart Card — ранее купленные поездки можно использовать в турникетах. Пассажирам метро предлагают покупать и пополнять в кассах карты метро или использовать жетоны. Дополнительную информацию пассажирам предлагают уточнять по телефону 15-51.

В конце июля в КГГА заявили, что 100% наземного муниципального транспорта оснащено валидаторами и с 31 октября Киев официально переходит на электронные билеты. В свою очередь с 25 августа на 10 станциях киевского метро перестали продавать и пополнять фирменные зеленые проездные из-за перехода на Kyiv Smart Card.

Источник: AIN.UA