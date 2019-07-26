КГГА: 100% наземного муниципального транспорта оснащено валидаторами, с 31 октября Киев официально переходит на электронные билеты

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Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил, что весь муниципальный транспорт столицы уже подключен к автоматизированной системе оплаты проезда и с 31 октября 2019 года Киев переходит на электронные билеты.

«За 98 дней до завершения опытной эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП «Киевпастранс», а это 100% состава, оборудованы устройствами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card. Кроме этого, были адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена», — отметил Дмитрий Давтян.

Приобрести карты Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в более чем 300 Т-киосках по всем городу. Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно любым удобным способом, включая: личный кабинет киевлянина, мобильное приложение Kyiv Smart City, кассы метрополитена, терминалы box, EasyPaу, 2click, а также телеграм-боты KyivPayBot и KyivMetroBot.

Напомним, что за первые полгода с начала эксплуатации электронным билетом в общественном транспорте Киева было оплачено 27,8 млн поездок.

Источник: КГГА (1, 2)