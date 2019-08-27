С 25 августа на 10 станциях киевского метро перестали продавать и пополнять фирменные зеленые проездные





Так как столица Украины внедряет единый электронный билет, Киевский метрополитен постепенно отказывается от фирменного проездного билета зеленого цвета. Так, начиная с 25 августа 2019 года карты метро не продаются и не пополняются в кассах десяти станцией метрополитена.

В частности, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на таких станциях:

«Крещатик» (центральный выход)

«Театральная»

«Майдан Незалежности»

«Академгородок» (выход в магазин NOVUS)

«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»)

«Арсенальная»

«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»)

«Сырец»

«Почайна» (выход к ул. С. Бандеры)

«Площадь Льва Толстого»

В то же время, для оплаты проезда можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, ​​как обычно. Оплатить проезд можно также электронным билетом Kyiv Smart Card или жетоном.

Ранее в КП «Киевский метрополитен» заявили, что откажутся не только от жетонов, но и от фирменных «зеленых» карточек. При этом если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября 2019 года, то «зеленые карточки» еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки отказа от них в метрополитене пока не называют.

Напомним, что недавно в КГГА заявили, что весь муниципальный транспорт столицы уже подключен к автоматизированной системе оплаты проезда и с 31 октября 2019 года Киев переходит на электронные билеты. В свою очередь автоматы по продаже жетонов в метро начали отключать еще в конце мая.

Источник: КГГА