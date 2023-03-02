В США представили новую стратегию кибербезопасности — на фоне вероятных угроз от Китая и России

В четверг Белый дом объявил о новой стратегии кибербезопасности на фоне роста количества хакерских атак и цифровых преступлений, направленных на США. План предусматривает более жесткое регулирование уже существующих в стране практик кибербезопасности, а также усиление сотрудничества между правительством и частными компаниями.

Правила обновили после серии резонансных хакерских атак против США, совершенных как американскими, так и иностранными злоумышленниками; а также на фоне войны России против Украины, где кибератаки занимают важное место.

В стратегии Россию и Китай называют «самыми заметными киберугрозами для США». Один из американских чиновников, отказавшийся называть свое имя, говорит, что значительная часть усилий нового плана направлена ​​именно на сдерживание российских хакеров.

«Россия де-факто является безопасным убежищем для киберпреступников, а программы-вымогатели – основная проблема, с которой мы сегодня имеем дело», – сказал чиновник.

При использовании таких программ группировки киберпреступников захватывают контроль над целевыми системами и требуют выкупа. В последние годы кибератаки с программами-вымогателями охватывают все более широкий спектр отраслей.

«Правоохранительные органы не могут самостоятельно решать эту проблему – нам следует обратить внимание на другие элементы национальной власти. Мы надеемся, что Россия понимает последствия своей деятельности в киберпространстве и дальше будет сдерживать себя», – добавил чиновник.

Стратегия предусматривает коалицию с иностранными партнерами, «чтобы надавить на Россию и других злоумышленников», — сказал другой американский чиновник, также отказавшийся назваться.

«Думаю, что мы увидели определенный успех в поддержке этих коалиций за последний год», — добавил чиновник.

Среди прочего в обновленном плане упоминается усовершенствование стандартов устранения уязвимостей в компьютерных системах и внедрение закона, требующего от облачных компаний идентифицировать личности иностранных клиентов.

Источник: Reuters