В США суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн в многолетнем патентном споре о копировании iPhone

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Осенью прошлого года окружной судья Сан-Хосе Люси Ко назначила новое разбирательство для определения суммы компенсации, которую Samsung должна выплатить Apple за копирование смартфонов iPhone. На этой неделе суд присяжных вынес решение в этом деле семилетней давности.

Итак, за копирования ключевых элементов дизайна (скругленные углы, ободок лицевой панели и сетчатая схема расположений иконок приложений на домашнем экране) Samsung должна выплатить Apple $539 млн.

Напомним, что этот спор тянется с 2011 года. Первое решение в этом споре было принято в 2012 году, когда жюри обязало Samsung выплатить Apple около $1 млрд вместе запрошенных Apple $2,5 млрд. Затем Samsung подала многочисленное число встречных исков и апелляций, благодаря чему сумела существенно сократить сумму убытков. После того, как компании урегулировали все патентные споры за пределами США летом 2014 года, в конце 2015 года Samsung согласилась выплатить Apple $548 млн. Затем Samsung предприняла еще несколько попыток уменьшить сумму ущерба.

В ноябре прошлого года суд вынес финальное решение в одном из двух многолетних разбирательств, обязав Samsung выплатить Apple около $120 млн.

Теперь, когда вынесено второе, будет надеяться, что эта затянувшаяся патентная война наконец-то завершится. Хотя, Samsung уже выразила свое несогласие, подчеркнув, что новое решение противоречит предыдущему решению Верховного суда. Компания пока не говорит, будет ли подавать апелляцию, отмечая, что пока рассматривает все варианты.

Источник: The Verge