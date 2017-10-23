«Наша пісня гарна й нова»: Samsung затеяла новую тяжбу с Apple по многолетнему патентному спору

Судебная тяжба между Apple и Samsung длится уже шесть лет или около того. И порой складывается такое ощущение, что этот спор по поводу того, кто первым запатентовал дизайн смартфона со скругленными углами, наряду с другими патентными разбирательствами будет длиться вечно. Благо судебная система США это позволяет, да и вопреки постоянным конфликтам обеим компаниям удается поддерживать бизнес-отношения – Apple заказывает у Samsung огромные объемы комплектующих для своих устройств.

На этой неделе стало известно, что многолетний конфликт между Apple и Samsung, который как бы завершился победой купертиновцев еще в 2012 году, готовится к очередному витку. Юристы Samsung, которым за последние несколько лет удалось добиться сокращения выплаты с изначально установленных судом $1,05 млрд до $400 млн, подали очередной иск с целью пересмотра суммы компенсации. Соответствующее решение о повторном рассмотрении дела вынесла небезызвестная судья окружного суда США по северному округу Калифорнии Люси Кох. Постановление заметил эксперт в области интеллектуальной собственности Флориан Мюллер.

Согласно судебному документу, обе стороны до 25 октября должны внести предложения касательно даты проведения слушания по повторному рассмотрению дела. В то же время Мюллер говорит о 30% вероятности, что Apple и Samsung попытаются урегулировать спор вне суда. Несмотря на то, что на кону находится приличная сумма денег, в данном случае это уже больше вопрос чести и обе стороны в прошлом неоднократно показывали свою готовность идти до конца (видимо, так они хотят показать, что с ними лучше не судиться). В данном случае уместно будет вспомнить, что в ближайшем будущем их ждет еще она совместная битва против Qualcomm.

Очевидно, что конкретно этот иск будет касаться порядка расчета суммы компенсации нанесенного ущерба. То, что Samsung нарушила в ряде своих смартфонов некоторые из патентов Apple, уже признанный судом факт. Но что насчет суммы компенсации – это должна быть вся прибыль, полученная от продажи продукции, в которой нарушены патенты, или же только часть. В конце концов, как отмечает Samsung, даже если она и позаимствовала некоторые аспекты дизайна смартфонов Apple, их можно рассматривать только как одну из множества составляющих дизайна продуктов. Ранее Верховный суд США отменил решение нижестоящего суда с возвратом всей прибыли, посчитав его несправедливым. И теперь в рамках повторного рассмотрения стороны снова будут доказывать свою правоту.

Источник: The Verge