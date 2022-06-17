В США выясняют, как американская электроника оказалась в российском вооружении

В ходе боевых действий в Украине было установлено, что в российской военной технике используются компоненты американского происхождения. В частности, чипы и компоненты американских компаний оказались в российских радиолокационных системах, средствах связи, беспилотниках, остатках ракет, танках, наземном оборудовании управления и кораблях. И теперь американское правительство пытается выяснить, как это могло произойти.

В настоящее время проводится совместное расследование министерства торговли, обеспечивающего экспортный контроль, и ФБР. В рамках расследования агенты обоих ведомств совместно посещают компании, чьи компоненты обнаружены в российской военной технике.

Один из чиновников министерства торговли рассказал, что основная цель расследования – попытаться отследить путь поступления компонентов до американского поставщика.

«Тот факт, что чип, чип компании, обнаружен в оружейной системе, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании», — добавил чиновник. «Тем не менее, мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему».

Пока нет подробных сведений о том, какие именно электронные компоненты фигурируют в расследовании. Следователи из разных стран идентифицировали западную электронику в найденном в Украине российском оружии. Судя по всему, некоторые из этих компонентов были произведены много лет назад, до того, как США ужесточили экспортные ограничения после аннексии Крыма россией в 2014 году. Но некоторые компоненты были относительно новыми. Исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR), изучавшая детали, заявляет, что ряд западных компонентов в российской военной технике были изготовлены в 2017-2020 годах. В прошлом месяце CAR направила следователей в Украину для изучения российского вооружения и средств связи. Группа сообщила об обнаружении компонентов от 70 компаний, базирующихся в США и Европе. Перечень компаний не называется.

В течение многих лет компании могли законно продавать базовые компьютерные чипы российским военным без предварительного получения разрешения от правительства США. Поэтому для выявления незаконных поставок необходимо определить тип чипа и дату продажи. Отслеживание транзакций может быть трудоёмким, поскольку электронные компоненты часто проходят через цепочку дистрибьюторов, прежде чем попасть к конечному потребителю. Следователи сейчас забрасывают «широкую сеть», изучая множество различных чипов и электронных компонентов, чтобы отследить их пути к российским вооруженным силам.

Источник: washingtonpost