В Steam досрочно засветился шутер Unreal Tournament 3 X – бесплатный и «без микротранзакций»

На днях Epic Games объявила о закрытии «устаревших онлайн-сервисов» и серверов для нескольких своих старых игр, включая несколько игр Rock Band и Unreal Tournament. Вместе с тем компания непреднамеренно объявила о выпуске новой совершенно бесплатной версии игры Unreal Tournament 3, в которую можно будет играть с друзьями через Steam, Epic Games Store и даже GOG. В Steam появилась страница с описанием игры Unreal Tournament 3 X.

«Никаких микротранзакций и никаких условий. Это полнофункциональный, отмеченный наградами шутер от первого лица, в который вы влюбились… совершенно бесплатно», — говорится на странице Unreal Tournament 3 X.

Судя по описанию, игра будет содержать все основные режимы, включая одиночную кампанию из Unreal Tournament 3 Black, а также игровые типы Greed и Betrayal, изначально представленные в расширении Titan Pack 2009 года.

Вскоре после публикации информации страница в Steam была обновлена. На ней появился следующий текст:

«Этот проект в настоящее время недоступен и будет доступен в будущем. Следите за обновлениями!»

Немного сбивает с толку дата выпуска «19 ноября 2007 года». SteamDB показывает, что это просто исходная дата выпуска Unreal Tournament 3 на платформе Windows. Технически, оригинальная игра не появлялась в Steam до 2009 года, но с тех пор для неё отображается дата выпуска 2007 года.

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Игры Unreal Tournament 3 X всё ещё нет в магазинах GOG или Epic Games Store. Вероятно, они появятся там после официального анонса.

Источник: The Verge