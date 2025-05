В Steam начался фестиваль «Зомби против вампиров» — скидки до 90% на DayZ, The Last of Us и др.

В Steam стартовала тематическая распродажа «Зомби против вампиров» — на ней можно приобрести игры про живых мертвецов и кровопийц по привлекательным ценам.

Среди самых выгодных скидок — The Last of Us Part 1 за полцены и обновленные версии Legacy of Kain. А также можно почти даром приобрести хорошо знакомые хиты о зомби, в частности Left 4 Dead и Dying Light. Вместе с тем Valve в магазины жетонов бесплатно раздает подарки — пара анимированных аватаров и рамка для аватара.

Вот небольшая подборка того, что можно приобрести на фестивале «Зомби против вампиров»:

Акция действует до 2 июня, а через неделю после завершения распродажи стартует большой июньский Фестиваль новинок Steam. Полное расписание распродаж на 2025-й год по ссылке.