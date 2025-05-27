В Steam начался фестиваль «Зомби против вампиров» — скидки до 90% на DayZ, The Last of Us и др.

В Steam стартовала тематическая распродажа «Зомби против вампиров» — на ней можно приобрести игры про живых мертвецов и кровопийц по привлекательным ценам.
Среди самых выгодных скидок — The Last of Us Part 1 за полцены и обновленные версии Legacy of Kain. А также можно почти даром приобрести хорошо знакомые хиты о зомби, в частности Left 4 Dead и Dying Light. Вместе с тем Valve в магазины жетонов бесплатно раздает подарки — пара анимированных аватаров и рамка для аватара.
Вот небольшая подборка того, что можно приобрести на фестивале «Зомби против вампиров»:
- The Last of Us Part 1 — ₴849 гривен (-50%)
- DayZ — ₴599 (-50%)
- Cursed Lands — ₴164 (68%)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — ₴346 (-67%)
- Left 4 Dead Bundle — ₴32 (-91%)
- Infection Free Zone — ₴359 (-20%)
- Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered — ₴390 (-35%)
- Vampyr — ₴169 (-80%)
- The Evil Within — ₴130 (-75%)
- The Evil Within 2 — ₴139 (-80%)
- 9 Kings — ₴129 (-35%)
- Killing Floor 2 Digital Deluxe Edition — ₴47 (-90%)
- Evil West — ₴314 (-70%)
- Dead Island 2 — ₴533 (-60%)
- F.E.A.R. 2: Project Origin — ₴45 (-80%)
- Zombie Army 4: Dead War — ₴92 (-90%)
Акция действует до 2 июня, а через неделю после завершения распродажи стартует большой июньский Фестиваль новинок Steam. Полное расписание распродаж на 2025-й год по ссылке.
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