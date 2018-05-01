В тесте 3DMark 11 замечена видеокарта на новом 7-нм GPU AMD Vega 20

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Выход новых GPU AMD Vega 20, которые будут изготавливаться согласно 7-нм техническим нормам, постепенно приближается. В прошлом месяце GPU AMD Vega 20 засветились в драйверах Linux. Теперь же в базе данных 3DMark появился, судя по всему, первый результат тестирования 7-нм графического процессора AMD Vega 20.

Для начала отметим, что эти результаты принадлежат инженерному образцу. К тому же, это ранние результаты на очень «сырых» драйверах и поэтому они не особо впечатляют.

Еще один нюанс – официально 7-нм GPU AMD Vega 20 является основой ускорителя машинного обучения Radeon Instinct. Но нынешние адаптеры Frontier, RX Vega 64 и FirePro используют идентичные печатные платы, так что этот пока безымянный инженерный экземпляр впоследствии вполне может оказаться внутри преемников игровых Radeon RX Vega 64 и 56.

Касательно тестируемого адаптера, он оснащался 32 ГБ многослойной памяти HBM2, которая работала на частотах 1250 МГц, имел уже знакомый нам идентификатор 66A0, и тестировался в составе платформы на CPU AMD Ryzen 7 1700. GPU работал на частоте 1630 МГц.

Частоту GPU ПО явно определило неправильно, но в случае инженерных образцов это привычное дело – с видеокартами на Vega 10 было точно так же.

Говоря о результатах, они не впечатляют (даже ниже Radeon Vega Frontier Edition), но выше мы уже объяснили почему все так. Эти ранние результаты – еще одно доказательство существования обновленной Vega 20 и, вероятно, в ближайшее время нас ждут новые, более информативные тесты.

Источник: VideoCardz