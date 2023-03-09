В тестовой версии Windows 11 появился обновленный «Проводник» с рекомендациями файлов

Microsoft начинает тестировать в «Проводнике» в Windows 11 систему рекомендаций File Recommendations, предназначение которой раскрывает ее название — алгоритмы на основании действий пользователя будут выводить релевантные файлы на главной странице с возможностью получения быстрого доступа в верхней части окна.

Экспериментальная функция является частью сборника Windows 11 23403 (в канале Dev) и по-прежнему находится на очень ранней стадии разработки. Более того, она будет работать только при условии авторизации в системе с помощью учетной записи Azure Active Directory (т.е. сейчас эта функция ориентирована сугубо на бизнес-пользователей). Те, у которых есть аккаунт в Azure Active Directory, уже могут протестировать рекомендации файлов в облачном хранилище — как на собственных, так и на «чужих» файлах, расшаренными другими пользователями.

В Microsoft явно прекрасно понимают, что эта функция многим может показаться противоречивой (читай: лишней) — прежде чем принимать решение о более широком запуске, компания планирует «собрать отзывы и оценить восприятие» со стороны тестировщиков. Судя по скриншоту, раздел Рекомендаций при необходимости можно полностью убрать, что можно считать хорошим тоном.

Кроме рекомендаций файлов в Проводнике сборник Windows 11 23403 предлагает еще несколько новшеств, в частности функция живых субтитров Windows Live Captions теперь поддерживает больше языков (список пополнили упрощенный и традиционный китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский и испанский).

Еще одно заметное изменение – система Access Keys перекочевала в контекстное меню Проводника, позволяющее выбирать опции «Открыть с помощью» или «Копировать как путь» нажатием клавиши меню (находится в том же месте, что и клавиша Windows, но с противоположной от пробела стороны) и соответствующей буквы. В Microsoft отмечают, что эта функция пока доступна не всем.

В предварительном тестовом сборнике Windows 11 у «Проводника» появилась «Галерея». Какие из этих функций в конце концов дойдут до релиза, время покажу.