В сериале The Last of Us от HBO будет значительно меньше насилия и жестокости, чем в игре, – Нил Дракманн

Соавтор The Last of Us от HBO и директор студии Naughty Dog, которая занималась разработкой оригинальной игры, Нил Дракманн объяснил, почему в сериале будет меньше насилия.

В постапокалиптических франшизах видеоигр с постоянными боями между человечеством и множеством фантастических существ – насилие обычно находится в центре игрового процесса. Дилогия The Last of Us не исключение, так что многие задумывались над вопросом – будет ли и сериал таким жестоким? Один из создателей киноадаптации Нил Дракманн в интервью журналу SFX рассказал, почему в сериале «уменьшат уровень насилия»:

В предыдущем интервью IGN Дракманн намекнул, что шоу фактически отойдет от «хардкорного боевика»:

Игра The Last of Us вышла 14 июня 2013 года, получив высокие оценки критиков и пользователей, в том числе благодаря уровню совершенства деталей. После неудачной попытки адаптации в 2014 году поклонники франшизы смогут увидеть готовый сериал, который расскажет историю того, как человечество пытается спастись от смертельного грибка кордицепса. Джоэль (Педро Паскаль) и его партнерка Тесс (Анна Торв) попытаются переправить единственного человека, который имеет иммунитет к вирусу, 14-летнюю Элли (Белла Рамзи) в боевую группу «Светлячки».

Премьера The Last of Us состоится на HBO 15 января, сериал будет состоять из девяти эпизодов.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/TPJxOBZRBr

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 2, 2022