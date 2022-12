Новый трейлер сериала The Last of Us демонстрирует зараженных, постапокалиптический мир, взаимоотношения героев — премьера состоится 15 января

Официальный трейлер сериала The Last of Us демонстрирует множество эпизодов приключений Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), раскрывая их взаимоотношения. Герои путешествуют по постапокалиптическим США во время вспышки эпидемии грибка, превращающего людей в похожих на зомби существ. Трейлер подробнее рассказывает об опасностях, с которыми сталкиваются персонажи и проливает свет на природу зараженных.

Как и в одноименной игре для PlayStation, в сериале Джоэл сопровождает девочку Элли, невосприимчивую к грибку, по стране в надежде найти лекарство от вспышки. Трейлер показывает отрывки диалогов с участием Сторм Рид в роли Райли, подруги Элли, и Ника Оффермана (Билла). В конце трейлера мы видим группу существ, покрытых наростами, выползающих из пожарища и надвигающихся на камеру.

Обозреватели отмечают проработанный дизайн грибковых зомби и неплохой кастинг сериала. При внимательном просмотре трейлера можно заметить Эшли Джонсон, играющую мать Элли – актриса озвучивала девочку в игре.

Сериал The Last of Us от создателя «Чернобыля» режисера Крейга Мазина и директора игры Нила Дракманна выйдет на HBO Max 15 января 2023 года.

Иcточник: The Verge