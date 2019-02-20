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В Топ-100 лучших аутсорсеров мира попало 16 украинских компаний-аутсорсеров: 9 местных и 6 международных с подразделениями в Украине
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В Топ-100 лучших аутсорсеров мира попало 16 украинских компаний-аутсорсеров: 9 местных и 6 международных с подразделениями в Украине

В Топ-100 лучших аутсорсеров мира попало 16 украинских компаний-аутсорсеров: 9 местных и 6 международных с подразделениями в Украине

Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний мира. В этом году ассоциация объявила особую программу — Best of The Global Outsourcing 100 — и не принимала новых заявок от компаний на участие. Вместо этого она составила перечень лучших организаций из тех, которые уже неоднократно фигурировал в предыдущих списках за последние десять лет.

В итоге, в актуальный рейтинг попали 16 IT-компаний с офисами в Украине:

  • Ciklum (более 2800 специалистов в Украине, главный офис в Киеве);
  • Infopulse (более 1800 специалистов в Украине, главный офис в Киеве);
  • ELEKS (более 1300 специалистов в Украине, главный офис во Львове);
  • Intellias (1200 специалистов Украины, главный офис во Львове);
  • Sigma Software (более 900 специалистов, главный офис в Харькове);
  • N-iX (более 900 специалистов, главный офис во Львове);
  • Miratech (свыше 800 специалистов, главный офис в Киеве);
  • AMC Bridge (более 500 специалистов, главный офис в Днепре)
  • Softengi (более 200 специалистов, главный офис в Киеве);
  • Program-Ace (свыше 100 специалистов, главный офис в Харькове).

Среди международных компаний с крупными украинскими представительствами стоит выделить:

  • EPAM (более 6600 специалистов в Украине, главный офис в США);
  • Luxoft (более 3900 специалистов в Украине, главный офис в Швейцарии);
  • Svitla Systems (свыше 500 специалистов в Украине, главный офис в США);
  • TEAM International Services (более 300 специалистов в Украине, главный офис в США);
  • Intetics (более 300 специалистов в Украине, главный офис в США);
  • Softjourn (более 100 специалистов в Украине, главный офис в США).

Отметим, что в прошлом году в рейтинге Global Outsourcing 100 было представлено 18 украинских IT-компаний, а в 2017 году — 13 украинских IT-компаний.

Источник: DOU.UA

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