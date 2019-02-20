В Топ-100 лучших аутсорсеров мира попало 16 украинских компаний-аутсорсеров: 9 местных и 6 международных с подразделениями в Украине
Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний мира. В этом году ассоциация объявила особую программу — Best of The Global Outsourcing 100 — и не принимала новых заявок от компаний на участие. Вместо этого она составила перечень лучших организаций из тех, которые уже неоднократно фигурировал в предыдущих списках за последние десять лет.
В итоге, в актуальный рейтинг попали 16 IT-компаний с офисами в Украине:
- Ciklum (более 2800 специалистов в Украине, главный офис в Киеве);
- Infopulse (более 1800 специалистов в Украине, главный офис в Киеве);
- ELEKS (более 1300 специалистов в Украине, главный офис во Львове);
- Intellias (1200 специалистов Украины, главный офис во Львове);
- Sigma Software (более 900 специалистов, главный офис в Харькове);
- N-iX (более 900 специалистов, главный офис во Львове);
- Miratech (свыше 800 специалистов, главный офис в Киеве);
- AMC Bridge (более 500 специалистов, главный офис в Днепре)
- Softengi (более 200 специалистов, главный офис в Киеве);
- Program-Ace (свыше 100 специалистов, главный офис в Харькове).
Среди международных компаний с крупными украинскими представительствами стоит выделить:
- EPAM (более 6600 специалистов в Украине, главный офис в США);
- Luxoft (более 3900 специалистов в Украине, главный офис в Швейцарии);
- Svitla Systems (свыше 500 специалистов в Украине, главный офис в США);
- TEAM International Services (более 300 специалистов в Украине, главный офис в США);
- Intetics (более 300 специалистов в Украине, главный офис в США);
- Softjourn (более 100 специалистов в Украине, главный офис в США).
Отметим, что в прошлом году в рейтинге Global Outsourcing 100 было представлено 18 украинских IT-компаний, а в 2017 году — 13 украинских IT-компаний.
Источник: DOU.UA