В топ датского App Store зашли приложения для бойкота товаров из США

На фоне угроз президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией, в датских App Store и Google Play приобретают популярность приложения для бойкота американских товаров.

В частности, два мобильных приложения позволяют датским пользователям определять товары, сделанные в США, и предлагают альтернативы местного производства. В последние дни они стали чрезвычайно популярными и поднялись на вершину датского App Store, который также обслуживает пользователей из Гренландии. Похожая ситуация происходит и в Google Play.

Стремительный рост популярности этих приложений произошел на фоне массового бойкота датскими потребителями американских товаров. Это также включало в себя отказ от отпусков в США, отмену подписок на американские стриминговые сервисы, в частности, Netflix.

По последним данным аналитической компании Appfigures, в январе приложения NonUSA и Made O’Meter вошли в десятку самых популярных на iOS и Android. В среду, 21 января, NonUSA поднялся с шестого на первое место. Еще 9 января приложение занимало лишь 441 место Это приложение специально разработано для того, чтобы пользователи могли бойкотировать американские товары в своей повседневной жизни. Для использования приложения пользователи сканируют штрих-коды товаров, а затем просматривают информацию о происхождении товара на своем iPhone. Приложение предлагает альтернативы датского производства

Сейчас больше всего NonUSA используется в Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Made O’Meter, доступный как для iOS, так и для Android, занимает ниже место в результатах поиска, но сейчас является пятым по популярности в App Store.Совокупно среднее количество ежедневных загрузок NonUSA и Made O’Meter увеличилось на 867% (или примерно в 9,7 раз) за последнюю неделю по сравнению с предыдущей В целом, по данным Appfigures, датский iOS App Store ежедневно загружает около 200 тыс. приложений всех типов В десятку лучших приложений датского App Store также входят туристическое приложение Rejsekort (возможно полезен для тех, кто переносит свои планы поездок!) и другие местные сервисы. Среди других приложений из США, занимающих верхние строчки рейтинга, — Shop, ChatGPT и Microsoft Authenticator.

Источник: TechCrunch