В Украине начали собирать электромотоциклы GEON ScrAmper с мощностью 22 л.с., скоростью до 120 км/ч и запасом хода 150 км (в работе также электроскутер Razzo и электросамокат Flywheel)

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Когда речь заходит об украинском электромотоцикле, то первым на ум приходит бренд Delfast. Оказывается, еще с 2017 года над своей моделью электромотоцикла GEON ScrAmper работают еще две украинские компании — GEON и EMGo Technology.

В качестве основы был использован бензиновый мотоцикл GEON Scrambler 250, в который установили электродвигатель с пиковой мощностью 15,8 кВт (21,5 л.с) на 5000 RPM, а также 4-ступенчатую коробку передач. В результате электромотоцикл способен разгоняться до 120 км/ч.

Литийионная батарея LG21700 (88,2 V, 100 Ah) обеспечивает запас хода на одном заряде около 155 км в городском цикле и 95-105 км в пиковом режиме. Зарядка от 0 до 80% занимает 1,5 часа, от 0 до 100% — порядка 2,5 часа. Преобразователь встроен в мотоцикл, так что для зарядки достаточно просто подключить кабель.

Перед сборкой первой мелкосерийной партии GEON ScrAmper разработчики прошли путь от прототипов двух поколений до опытного образца, в результате были учтены и исправлены проблемы, возникшие в ходе испытаний. В данный момент на электробайки можно оставить предзаказ, стоимость GEON ScrAmper составит около $5,5 тыс.

Среди других проектов компании EMGo можно отметить электроскутер Razzo и электросамокат-внедорожник Flywheel:

Источник: Geon, EMGo