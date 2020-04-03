В Украине стартовал предзаказ на смартфон-раскладушку с гибким экраном motorola razr по цене 50 тыс. грн

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Бренд Motorola объявил о возвращении на украинский рынок легендарной раскладушки motorola razr. Напомним, это устройство оснащено гибким дисплеем и выполнено в форм-факторе раскладного телефона.

Смартфон motorola razr содержит основной дисплей Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2142х876 точек (соотношение сторон 21:9). Экран сгибается пополам в горизонтальной плоскости. Как заявляет производитель, механизм складывания смартфона позволяет избежать появления складки в месте сгиба основного дисплея и гарантирует его сохранность. Кроме того, запатентванный шарнир с нулевым зазором позволяет полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли.

На внешней стороне устройства доступен дополнительный дисплей Quick View OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800х600 точек. Он позволяет взаимодействовать с важной информацией прямо на ходу, без необходимости открывать смартфон полностью. Пользователь может совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи, использовать Google Assistant и оперативно изменять некоторые настройки: например, включить или выключить Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot и др.

Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера здесь одинарная – 16-мегапиксельная с диафрагмой F/1,7 и режимом Night Vision. Фронтальная камера выполнена на базе 5-мегапиксельного сенсора. Аккумулятор характеризуется емкостью 2510 мА·ч. Смартфон получил разъём USB-C, поддержку зарядки с передачей 15 Вт энергии и сканер отпечатков пальцев, размещенный в выступе под экраном. Новинка поддерживает только стандарт eSIM, обычного слота для SIM-карт нет. Для производства смартфона используется нержавеющая сталь и защитное стекло 3D Gorilla Glass.

C сегодняшнего дня смартфон motorola razr с гибким экраном доступен по предварительному заказу на сайте АЛЛО по цене 50 000 грн.