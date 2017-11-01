В Украине стартовали продажи бизнес-ноутбука Lenovo ThinkPad X270 с 21-часовой автономностью и ценником от 36,8 тыс. грн

Сегодня компания Lenovo объявила о начале продаж в Украине новой модели бизнес-ноутбука ThinkPad X270, который споособен отработать в автономном режиме порядка 21 часа.

Портативный ноутбук ThinkPad X270 с 12,5-дюймовым экраном и весом всего 1,3 кг представляет обновленную серию ультрапортативных нотбуков ThinkPad серии X. Достигнуть столь впечатляющей автономности модели помогло наличие сразу двух аккумуляторов и фирменная технология Power Bridge.

В качестве аппаратной платформы используются процессоры вплоть до Intel Core i7-7600U 7-го поколения и до 16 ГБ оперативной памяти. Модель предлагается в нескольких вариантах хранилища данных, включая доступные HDD и PCIe NVMe SSD 1 ТБ в максимальной комплектации. При всем этом Lenovo ThinkPad X270 сохранила традиционные символы линейки в виде тачпада Trackpad и манипулятора TrackPoint.

Каждый ноутбук ThinkPad Х-серии проходит тестирование по 12 параметрам военных стандартов прочности и более 200 проверок качества. На все модели предоставляется глобальная гарантия, распространяющаяся на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта на протяжении пяти дней.

Стоимость ноутбука Lenovo ThinkPad X270 на украинском рынке составляет от 36806 грн.

Технические характеристики:

Процессор: Intel® Core™ i7-7600U 7-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Pro

Видеокарта: Intel® HD Graphics 620

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Хранилище данных: твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD 1 ТБ (в максимальной комплектации)

Дисплей: 12.5″ HD TN (1366 x 768), 200 нит, 12.5″ HD IPS (1366 x 768), 300 нит; 12.5″ Full HD IPS (1920 x 1080), 300 нит; 12.5″ Full HD IPS Touch (1920 x 1080), 300 нит

Аудио: Dolby® Advanced Audio™

Веб-камера/микрофон: 720p HD с одним микрофоном

Подключение: WiFi 802.11 ac; Intel 8265 2×2 11ac; LAN 10/100M; Bluetooth® 4.1 Combo с картой WiFi

Порты: 2 x USB 3.0 x USB-C, комбинированный аудио-разъем 3.5 мм, HDMI, RJ45 Gigabit LAN, считыватель медиа-карт «4-в-1», считыватель смарт-карт (опционально), WWAN SIM

Безопасность: модуль dTPM 2.0; считыватель отпечатка пальца (опционально)

Батарея: до 21 часов автономной работы (3 + 6-элементов, 72 Вт·час)

Габариты: 305,5 мм x 208 мм x 20,3 мм

Вес: от 1,3 кг

Источник: Lenovo