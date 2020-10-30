В Украине стартуют продажи смартфонов vivo V20 и vivo V20 SE с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт

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Компания vivo сообщила о старте продаж в Украине новой серии смартфонов V20. На украинском рынке будут представлены модели vivo V20 и vivo V20 SE.

Как заявляет производитель, vivo V20 – первое в мире устройство с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Фронтальная камера позволяет фокусироваться на объекте съёмки с расстояния от 15 см. Автофокус по глазам отслеживает взгляд в любой точке кадра и фокусируется на нём. Камера держит человека в фокусе, даже если он движется. Фронтальная камера поддерживает HDR и запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Дополнительно сообщается об автоматической заполняющей подсветке (анализирует окружающий свет и подбирает идеальную цветовую температуру) и функции стабилизации изображения Steadyface. Основная камера включает три модуля. Главный 64-мегапиксельный модуль дополнен сверхширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп (угол обзора 120 градусов) и 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены.

Новинка оснащена 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек. Фронтальная камера расположена в каплеобразном вырезе дисплея. В устройстве используется сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Устройство содержит Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для расширения хранилища доступен слот MicroSD. Слот для карт – тройной. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт, которая за 30 минут позволяет восполнить 65 % заряда батареи. Есть модуль NFC и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. В качестве операционной системы используется версия Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.

Смартфон vivo V20 в корпусе из стекла поступает в продажу 7 ноября в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат» по цене 11 999 грн.

Модель vivo V20 SE также оснащена 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек и каплеобразным вырезом в верхней части. В устройстве доступен подэкранный сканер отпечатков пальцев. Объём оперативной памяти и ёмкость встроенного хранилища остались такими же, как и у старшей модели, 8 ГБ и 128 ГБ, соответственно. И есть тройной слот для карт. Но в данном случае используется менее производительный процессор Qualcomm Snapdragon 665.

Также упрощению подверглись камеры смартфона. Главный сенсор здесь 48-мегапиксельный. Ещё есть 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора, она не поддерживает запись видео в разрешении 4K.

Смартфон V20 SE получил батарею ёмкостью 4100 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 ВТ. За 30 минут подзарядки батарея восполняет 62% от максимального заряда. Аппарат поддерживает связь NFC и несёт на борту 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Здесь применяется оболочка Funtouch OS 11, но на базе более старой версии операционной системы Android 10.

Смартфон vivo V20 SE в пластиковом корпусе уже поступил в продажу в Украине в цветах «Графитовый чёрный» и «Ясное небо» по цене 8 999 грн.