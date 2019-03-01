В Украине стартуют продажи SSD начального уровня Kingston A400 М.2 2280 по цене 679 грн (120 ГБ) и 1049 грн (240 ГБ)
Компания Kingston Technology объявила о расширении линейки твердотельных накопителей начального уровня Kingston A400, дополненной двумя новыми моделями в форм-факторе М.2 2280.
Характерным отличием твердотельных накопителей этой серии является вариативная платформа, в которой производитель может менять контроллер и память при неизменных пользовательских характеристиках устройства. В частности, SSD A400 обеспечивают скорость чтения данных до 500 МБ/с, скорость записи — до 450 МБ/с, что в 10 раз превышает аналогичные показатели традиционных жестких дисков.
Накопители серии Kingston A400 выпускаются в форм-факторе SATA 2.5” емкостью от 120 до 960 ГБ, а в новом исполнении — M.2 — емкостью 120 и 240 ГБ, что дает возможность пользователям подобрать модель в соответствии с потребностями. Твердотельные накопители Kingston A400 M.2 2280 обеспечены ограниченной 3-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой и уже доступны у официальных партнеров компании Kingston Technology в Украине.
Официальная дата старта продаж в Украине намечена на 4 марта 2019 года, при этом модель на 120 ГБ (SA400M8/120G) оценена в 679 грн, а модель 240 ГБ (SA400M8/240G) – в 1049 грн. Модели с объемами 480 ГБ и 960 ГБ поступят в продажу ориентировочно во втором квартале 2019 года.
Характеристики Kingston A400:
- Форм-фактор: 2.5″, M.2 2280
- Интерфейс: SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) – с обратной совместимостью с SATA Rev. 2.0 (3 Гбит/с)
- Объем: 120, 240, 480 и 960 ГБ для 2.5” моделей, 120 и 240 ГБ для M.2 моделей
- Тип флеш-памяти: TLC
- Обмен данными (ATTO):
120 ГБ — до 500 МБ/с при чтении и 320 МБ/с при записи
240 ГБ — до 500 МБ/с при чтении и 350 МБ/с при записи
480 ГБ — до 500 МБ/с при чтении и 450 МБ/с при записи
960 ГБ — до 500 МБ/с при чтении и 450 МБ/с при записи
- Энергопотребление: В простое — 0.195 Вт / Среднее — 0.279 Вт / Максимальное при чтении — 0.642 Вт / Максимальное при записи — 1.535 Вт
- Габариты: 100.0 x 69.9 x 7.0 мм для 2.5” моделей; 80.0 x 22.0 x 1.35 мм для M.2 2280 моделей
- Масса: 41 г для 2.5” моделей; для M.2 2280 моделей — 5.5 г (120 ГБ) и 6.7 г (240 ГБ)
- Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1 миллион часов
- Ресурс (TBW): 120 ГБ: 40 ТБ; 240 ГБ: 80 ТБ; 480 ГБ: 160 ТБ; 960 ГБ: 300 ТБ
Источник: Kingston