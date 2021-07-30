В Україні розпочав роботу перший dark store Glovo





Компанія Glovo розвиває проєкт dark store та запускає в роботу свій перший мікрофулфілмент центр в Україні. Дебютний Glovo Express відкрився у Києві на лівому березі та працюватиме з 8:00 до 23:00.

Іспанський стартап Glovo продовжує впроваджувати свої моделі розвитку бізнесу, зокрема dark stores. Ця модель передбачає відкриття спеціальних мікрофулфілмент центрів з товарами певного асортиментного ряду, які можна буде замовити у додатку Glovo. Отримавши сповіщення про замовлення – пікери, які працюють в dark store, збирають його та передають кур’єрам на доставку користувачам. Такі центри є закритими для мешканців міста і створені виключно для користувачів сервісу доставки Glovo.

Наразі у dark store представлено близько п’ятиста асортиментних позицій, серед яких є товари наступних категорій: бакалія, солодощі та снеки, фрукти та овочі, м’ясо та ковбасні вироби, риба та морепродукти, молочні продукти та яйця, товари для дітей, безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби, товари для тварин та засоби для особистої гігієни.

«Ми раді відкриттю першого dark store в країні. Це перспективний напрям розвитку бізнесу, адже він якісно допомагає забезпечити доставку всього що завгодно. Саме тому, ми запускаємо і розвиваємо його в усіх містах, де присутній сервіс Glovo, і готові використовувати досвід та експертизу для створення нових можливостей в Україні» – говорить генеральний менеджер Glovo в Східній та центральній Європі Дмитро Расновський.

На даний момент доставка товарів з магазинів займає суттєву частку бізнесу компанії, адже користується великим попитом серед користувачів додатку Glovo. Для швидкої доставки необхідна наявність магазинів, які знаходяться в радіусі 3-4 км від користувача. Бувають випадки, що в окремих районах міст, де присутній сервіс Glovo, інфраструктура недостатньо розвинена, і у користувачів немає великого вибору в додатку. Модель dark store, яку компанія розвиває у країні, вирішує цю проблему.

Джерело: Glovo