В Украине забронированы до 20 000 IT-специалистов: за полгода прибавилось от 2000 до 5000, больше всего — в Киеве

По данным Харьковского IT Кластера, в настоящее время количество забронированных айтишников в Украине выросло до 20 тысяч человек, тогда как еще в июне 2025-го оценка колебалась на уровне 15-18 тысяч.

Почему произошел рост? В Кластере предполагают, что это обусловлено активным бронированием компаний, работающих в сфере deftech.

Между тем данные летнего исследования DOU, профильного сайта для IT-сообщества, показали, что около 44% опрошенных айтишников не имели бронирования. 13% из тех, кто находится в Украине, имели бронь от основного работодателя и еще 4% — на второй и неосновной работе.

Среди отраслей по бронированию ожидаемо лидируют deftech, государственные учреждения и IT-отделы «неайтишных» компаний. Наибольшая доля по географии приходится на Киев.

Данные DOU также показывают, что бронь в основном получают опытные специалисты, самые высокие доли — у Lead+ специалистов и менеджеров, а также у управленцев, аналитиков и ролей, связанных с системным администрированием. Соответственно, айтишники с броней имеют и более высокие доходы, где медианная зарплата достигает $3933.

Ранее ITC писал, что ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно, фактически — каждый второй доллар экспорта услуг. В то же время последние опросы показали, что айтишники сократили донаты на ВСУ в 2025 году: до 5% от зарплаты, самые активные — из прифронтовых регионов и те, что не собираются выезжать из Украины.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: DOU, Харьковский IT Кластер