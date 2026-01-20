Новости IT-бизнес 20.01.2026 comment views icon

В Украине забронированы до 20 000 IT-специалистов: за полгода прибавилось от 2000 до 5000, больше всего — в Киеве

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві

По данным Харьковского IT Кластера, в настоящее время количество забронированных айтишников в Украине выросло до 20 тысяч человек, тогда как еще в июне 2025-го оценка колебалась на уровне 15-18 тысяч.

Почему произошел рост? В Кластере предполагают, что это обусловлено активным бронированием компаний, работающих в сфере deftech.

Между тем данные летнего исследования DOU, профильного сайта для IT-сообщества, показали, что около 44% опрошенных айтишников не имели бронирования. 13% из тех, кто находится в Украине, имели бронь от основного работодателя и еще 4% — на второй и неосновной работе.

В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві
Инфографика DOU к опросу о бронировании айтишников в Украине

Среди отраслей по бронированию ожидаемо лидируют deftech, государственные учреждения и IT-отделы «неайтишных» компаний. Наибольшая доля по географии приходится на Киев.

Данные DOU также показывают, что бронь в основном получают опытные специалисты, самые высокие доли — у Lead+ специалистов и менеджеров, а также у управленцев, аналитиков и ролей, связанных с системным администрированием. Соответственно, айтишники с броней имеют и более высокие доходы, где медианная зарплата достигает $3933.

Ранее ITC писал, что ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно, фактически — каждый второй доллар экспорта услуг. В то же время последние опросы показали, что айтишники сократили донаты на ВСУ в 2025 году: до 5% от зарплаты, самые активные — из прифронтовых регионов и те, что не собираются выезжать из Украины.

В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату

Источник: DOU, Харьковский IT Кластер

Популярные новости

arrow left
arrow right
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Опендатабот: ФЛП по ІТ в Украине "живут" в среднем 4 года
Шон Пенн снялся в украинском фильме за гонорар в $1
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
Каждый третий пользователь "Дії" подал заявку на "Зимнюю тысячу"
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
Клиент-рекордсмен Rozetka собрал 600 товаров в один чек на Черную пятницу, а самый дорогой — стоил ₴139 999
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве
Онлайн-школа IAMPM объединяется с компанией Choice31 (часть FRACTAL). Что известно о сделке?
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
Опендатабот: 60% долгов за "коммуналку" в Украине закрыли без оплаты, четверть должников — пенсионеры
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
В Украине стартует "раздача" 3 000 км от "Укрзалізниці": как и где получить бесплатные билеты
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить