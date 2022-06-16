В Японии из-за прекращения поддержки Internet Explorer ожидается хаос у корпоративных клиентом на протяжении «нескольких месяцев»

Несмотря на то, что Microsoft уже давно предупредила о прекращении поддержки браузера Internet Explorer, для многих пользователей это оказалось «внезапным» событием. Компании и государственные органы в Японии до последнего момента оттягивали решение этой проблемы и не обновляли свои сайты заблаговременно. Лишь с апреля этого года некоторые из них начали обращаться в специализированные компании, чтобы получить квалифицированную помощь.

Как правило, такими клиентами в основном являются государственные и финансовые учреждения, а также производственные и логистические компании, которые работают с сайтами, совместимыми только с Internet Explorer.

«Они знали [о поэтапном отказе] давно, но они, должно быть, откладывали принятие мер», — сказал представитель компании Computer Engineering & Consulting, к которой теперь обращаются такие клиенты.

В компании Computer Engineering & Consulting ожидают, что хаос среди клиентов, затянувших со своевременным обновлением ресурсов, продлится «несколько месяцев».

Мартовский опрос показал, что большое количество организаций в Японии зависимы от Internet Explorer. При этом 49% респондентов заявили, что используют браузер для работы.

По их словам, Internet Explorer использовался для контроля посещаемости сотрудников, расчёта расходов и других внутренних инструментов. В некоторых случаях у компаний нет другого выбора, кроме как использовать Internet Explorer, поскольку для обработки заказов используются системы клиентов. Более 20% этих респондентов не знали или не поняли, как перейти на другие браузеры после прекращения поддержки Internet Explorer.

Особенно медленно реагируют государственные органы. Некоторые из них начали рекомендовать использовать Microsoft Edge и Google Chrome лишь с 16 июня. Но местами по-прежнему указан Internet Explorer в качестве единственного рекомендуемого браузера.

Источник: nikkei