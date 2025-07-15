В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть

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В июне 2025 года объем спотовых торгов на основных централизованных криптовалютных биржах (CEX) упал на 28% по сравнению с маем. Интересно, что в конце июня сообщалось об изменении соотношения объема спотовых торгов на децентрализованных биржах (DEX) к CEX в 27,9%.

Крупнейшие лидеры крипторынка потеряли: HTX (-15%), Kraken (-16%) и Binance (-22%). Худшие результаты показали чуть меньшие криптобиржи: Mexc (-44%), KuCoin (-42%) и Upbit (-39%).

В июне объем торговли деривативами на основных биржах снизился на 13% по сравнению с маем. Тройка лидеров по показателю изменения: Mexc (+26%), Gate (-4%) и HTX (-9%). Худшие результаты показали Crypto.com (-26%), Binance (-20%) и OKX (-20%).

Кроме того, в июне веб-трафик основных бирж снизился на 13% по сравнению с маем. Тройка лидеров по положительным изменениям: KuCoin (+130%), Gate (+8%) и Mexc (+3%). Худшие результаты показали HTX (-26%), Bitget (-24%) и Upbit (-20%).

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Интересно, что 8% трафика Bybit в июне было из Украины.

Источник: WuBlockchain