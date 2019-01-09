В зимние праздники абоненты Vodafone Украина загрузили 6 петабайт трафика (это в 12 раз больше, чем три года назад), из которых 50% пришлось на 4G

Оператор мобильной связи Vodafone Украина рассказал, что в Новый год, Католическое и Православное Рождество его абоненты загрузили более 6 петабайт трафика, чего хватило бы на 20 миллионов видеостримов с праздничными поздравлениями.

По сравнению с прошлым годом объем использованного в новогодний период интернета выросло на 200%, что связано с активным развитием 4G- и 3G-сетей Vodafone. При этом 99% всего праздничного трафика сгенерировано в сетях скоростного интернета, более 50% – в 4G-сети.

По данным оператора, за три года с момента начала развития сетей скоростного интернета, объем трафика в зимние праздники вырос в 12 раз. Инвестиции в сеть за этот период превысили 20 млрд гривен, что позволило более чем 85% украинцев получить доступ к скоростному мобильному интернету Vodafone.

Прогнозируемо, в эти зимние праздники украинцы еще активнее пользовались интернет-услугам для поздравлений. В то же время количество поздравлений с помощью звонков (0,9 млрд) и SMS (35,9 млн) постепенно уменьшается – на 15% и 12% соответственно по сравнению с 2018 годом.

Новогодняя ночь традиционно отметилась наибольшим количеством звонков. Больше всего поздравительных SMS было отправлено в Православное Рождество, а пик интернет-активности пришелся на Католическое Рождество. Рекордсменами по загрузке трафика среди городов-миллионников оказались Киев, Харьков и Днепр. Среди жителей областей самыми активными интернет-пользователями во время зимних праздников стали жители Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей.

«Раньше новогодние праздники были проверкой на прочность для телекоммуникационных сетей, а сегодня праздничный трафик настолько вырос, что уже исчисляется не в мегабайтах, а в петабайтах. При этом наши клиенты могут поздравить своих родных и друзей в любое время, даже если вдруг вся страна решит звонить или стримить одновременно. Это стало возможным благодаря тому, что мы строим свои 4G- и 3G-сети, максимально эффективно используя частоты. В результате, емкости сети с запасом хватает и для быстрого интернета, и для такого огромного количества звонков, как в новогоднюю ночь», – прокомментировал Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.

Напомним, что до 18 февраля 2019 года Vodafone Украина бесплатно доставляет домой всем желающим USIM с поддержкой 4G для замены старых SIM.

Источник: Vodafone Украина