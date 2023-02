Valve расставила ловушки для читеров в Dota 2 и заблокировала более 40 тысяч аккаунтов

В последние недели заблокировано более 40 000 аккаунтов Dota 2 за использование стороннего программного обеспечения, которым те обеспечивали себе преимущество в игре. Valve использовала специальную ловушку-приманку, которая помогла обнаружить читеров и их эксплойты.

Мошенническое ПО помогало игрокам получить доступ к внутренней информации клиента Dota, которая не должна быть видима во время игры. Исследовав, как работает система, разработчик решил «почистить» активную базу игроков.

Программное обеспечение было чрезвычайно распространено среди игроков — из-за чего забанено такое значительное количество аккаунтов. Но все они получили доступ к скрытому разделу данных Dota, поэтому разработчик «уверен, что каждый запрет был заслуженным».

Cheaters Will Never Be Welcome in Dotahttps://t.co/D0keeCjKIF

— DOTA 2 (@DOTA2) February 21, 2023