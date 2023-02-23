Valve расставила ловушки для читеров в Dota 2 и заблокировала более 40 тысяч аккаунтов

В последние недели заблокировано более 40 000 аккаунтов Dota 2 за использование стороннего программного обеспечения, которым те обеспечивали себе преимущество в игре. Valve использовала специальную ловушку-приманку, которая помогла обнаружить читеров и их эксплойты.

Мошенническое ПО помогало игрокам получить доступ к внутренней информации клиента Dota, которая не должна быть видима во время игры. Исследовав, как работает система, разработчик решил «почистить» активную базу игроков.

«Мы выпустили патч, как только поняли, какой метод используют эти читы. Этот патч создал приманку: раздел данных в клиенте игры, который никогда не будет прочитан во время обычного игрового процесса, но который можно будет прочитать при помощи этих эксплойтов», — комментируют в Valve.

Программное обеспечение было чрезвычайно распространено среди игроков — из-за чего забанено такое значительное количество аккаунтов. Но все они получили доступ к скрытому разделу данных Dota, поэтому разработчик «уверен, что каждый запрет был заслуженным».

Cheaters Will Never Be Welcome in Dotahttps://t.co/D0keeCjKIF — DOTA 2 (@DOTA2) February 21, 2023

Valve отмечает, что это лишь один из шагов в текущей кампании по борьбе с теми, кто злоупотребляет популярной игрой MOBA:

«Хотя борьба с читерами и разработчиками читов часто происходит в тени, мы хотели сделать этот пример публичным и использовать его, чтобы четко высказать нашу позицию: если вы используете любую программу, получающую скрытые данные из клиента, ваша учетная запись может быть навсегда забанена».

Valve далеко не единственный игровой гигант, пытающийся бороться с читерами в своей базе игроков. На этой неделе Ubisoft обнаружила и заблокировала более 19 тысяч аккаунтов, использовавших мошеннические эксплойты. Bungie, разработчик Destiny 2, выиграл более $4 миллионов в иске против производителя читов AimJunkies. Тем временем Riot Games в начале года предупредила игроков League of Legends и Teamfight Tactics о читах, которые могут появиться из-за нарушений в базе данных.

Источник: The Verge