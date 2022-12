Профессионального игрока Warzone 2.0 обвинили в читерстве — он попытался доказать обратное прямо в ходе турнира и… случайно «засветил» чит-меню

Профессионального игрока Warzone 2.0 из Турции под ником Exoniz заподозрили в мошенничестве накануне крупного турнира Call Of Duty: Warzone World Classic с призовым фондом около $100 000.

Подозрения по поводу читерства Exoniz возникли у нескольких игроков, о чем они сообщили в соцсетях.

HEY this guy is playing for 100.000$ Tomoorow LMAO pic.twitter.com/HYI2pi6wSd — Cano (@cPentagon_) December 5, 2022

Турецкий игрок взялся доказать свою невиновность и запустил стрим на Twitch, где во время трансляции решил продемонстрировать свой монитор и случайно «засветил» чит-меню.

Exoniz casually showing his cheats on stream 😂😭 pic.twitter.com/mqUCkHJsmG — Santifyy (@Santifyy_) December 6, 2022

Exoniz поначалу заявил, что произошел сбой в работе нескольких мониторов. Но впоследствии удалил запись трансляции, а также свои аккаунты в Twitch и Twitter. Впрочем, ролик уже распространили в социальных сетях, и Турцию, похоже, дисквалифицировали из Warzone World Classic — все упоминания о команде ныне удалены с официального сайта турнира.

Exoniz has shown his wall hacks live on stream!@HisokaT42 & @ForeignJase reached out for me to scan his pc but then viewers leaned in to do more research & this is what was found!!! 3 Monitors. 2 were duplicated gameplay but 1 had walls! Credit: @Santifyy_ for the catch! pic.twitter.com/jxiqJpY6Wt — Rara (@raratoman) December 6, 2022

Коллега Exoniz под ником Forpantheonn заявил, что не играл с ним до начала турнира, поскольку перенес операцию.

«У меня не было возможности сыграть с кем-то, чтобы создать дуэт для турнира. Времени было достаточно мало, поэтому люди порекомендовали мне этого парня из группы турецких игроков».

1- first of all, i couldn’t be interested in tournaments because of my surgery so i didn’t have a chance to play with someone to choose as a duo for the tournament. also, the time was pretty short so people recommended this guy from a group full of Turkish players. — İsmail Tahsin Çelik (@forpantheonn) December 7, 2022

Сначала Forpantheonn пытался защитить партнера, но изменил свое решение, просмотрев скриншоты:

«Некоторые игроки обвиняли меня в подобном, когда я был на пике своей карьеры, и я не хотел, чтобы он тоже прошел через это. Я увидел скриншоты и был шокирован, немедленно заблокировал его. Мне жаль».

3- i’ve been proven innocent when everything is checked. but when i see the screenshots and clips, i got shocked and blocked him immediately. i’m sorry for everything. plus i apologise to you bro @cPentagon_ — İsmail Tahsin Çelik (@forpantheonn) December 7, 2022

Call of Duty: Warzone 2.0 вышла в начале ноября 2022 года. За первые 5 дней дебюта в нее сыграло более 25 млн пользователей, но успех омрачили ошибки. Система блокировала игроков и предлагала купить Modern Warfare 2 даже если эта игра у них уже была. Также из-за сбоя некоторые персонажи становились невидимыми – в результате к ним спокойно могли приближаться другие игроки и убивать.

Источник: NME