«Налоговая скидка для физлиц, отмена пенсионного сбора, налогов и пошлин»: ВРУ приняла законопроекты, которые продлевают и расширяют льготы для украинских производителей и покупателей электромобилей

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Вчера Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, направленные на стимулирование развития электрического транспорта в Украине. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что его ведомство активно поддерживает законопроекты и будет работать вместе с участниками рынка и народными депутатами, чтобы законопроекты быстрее были приняты в целом.

«Освобождение от налогообложения прибыли предприятий от реализации электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов, зарядных устройств, электромобилей собственного производства и другие новации заинтересуют бизнес инвестировать в производство, создавать дополнительные рабочие места, интегрироваться в цепочки производства мировых производителей электромобилей», — отметил Владислав Криклий.

Законопроект №3476 разработан с целью стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, что позволит, за счет включения в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей, создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.

Для достижения указанной цели законопроектом предлагается временно, с 1 января 2021 года:

до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);

до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, по перечню по кодам УКТ ВЭД, определенным в Таможенном кодексе Украины, для производства транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);

до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий: 1) прибыль (доход) предприятий электротехнической промышленности, полученный от реализации: электродвигателей собственного производства, предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими); литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими); зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими). 2) прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности, полученный от реализации транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).



Вместе с тем, законопроектом предлагается с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года предоставить право плательщику налога на доходы физических лиц включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года суммы расходов на приобретение транспортного средства, оснащенного исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в том числе на погашение банковского кредита, предоставленного на такие цели, исключая проценты по нему и освободить от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающие право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Кроме этого, законопроектом предлагается Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу Закона разработать «Программу развития производства электрического транспорта, комплектующих изделий для него и оборудования для обустройства соответствующей инфраструктуры», а также разработать требования по публичным закупкам, предусматривающих поэтапное увеличение доли публичных закупок транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), до 50% от общего объема публичных закупок транспортных средств до 2030 года.

В свою очередь целью законопроекта №3477 является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулирование спроса на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Данным законопроектом предлагается временно до 1 января 2029 года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемых в 86 товарных подкатегориях согласно УКТ ВЭД.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины, Верховная Рада Украины (3476, 3477)