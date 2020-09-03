«Налоговая скидка для физлиц, отмена пенсионного сбора, налогов и пошлин»: ВРУ приняла законопроекты, которые продлевают и расширяют льготы для украинских производителей и покупателей электромобилей
Вчера Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, направленные на стимулирование развития электрического транспорта в Украине. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что его ведомство активно поддерживает законопроекты и будет работать вместе с участниками рынка и народными депутатами, чтобы законопроекты быстрее были приняты в целом.
«Освобождение от налогообложения прибыли предприятий от реализации электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов, зарядных устройств, электромобилей собственного производства и другие новации заинтересуют бизнес инвестировать в производство, создавать дополнительные рабочие места, интегрироваться в цепочки производства мировых производителей электромобилей», — отметил Владислав Криклий.
Законопроект №3476 разработан с целью стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, что позволит, за счет включения в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей, создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.
Для достижения указанной цели законопроектом предлагается временно, с 1 января 2021 года:
- до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);
- до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, по перечню по кодам УКТ ВЭД, определенным в Таможенном кодексе Украины, для производства транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);
- до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий:
- 1) прибыль (доход) предприятий электротехнической промышленности, полученный от реализации:
- электродвигателей собственного производства, предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);
- литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);
- зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
- 2) прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности, полученный от реализации транспортных средств по определенным кодам УКТ ВЭД собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
- 1) прибыль (доход) предприятий электротехнической промышленности, полученный от реализации:
Вместе с тем, законопроектом предлагается с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года предоставить право плательщику налога на доходы физических лиц включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года суммы расходов на приобретение транспортного средства, оснащенного исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в том числе на погашение банковского кредита, предоставленного на такие цели, исключая проценты по нему и освободить от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающие право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
Кроме этого, законопроектом предлагается Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу Закона разработать «Программу развития производства электрического транспорта, комплектующих изделий для него и оборудования для обустройства соответствующей инфраструктуры», а также разработать требования по публичным закупкам, предусматривающих поэтапное увеличение доли публичных закупок транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), до 50% от общего объема публичных закупок транспортных средств до 2030 года.
В свою очередь целью законопроекта №3477 является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулирование спроса на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
Данным законопроектом предлагается временно до 1 января 2029 года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемых в 86 товарных подкатегориях согласно УКТ ВЭД.
Источник: Министерство инфраструктуры Украины, Верховная Рада Украины (3476, 3477)